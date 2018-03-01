Артист балету, якого підозрюють у сепаратистських поглядах, звільнився з Львівської опери

Львів – Від першого березня соліст балету Микола Санжаревський не працює у Львівському національному театрі опери та балету. Заяву про звільнення він написав за власним бажанням, про що розповів Радіо Свобода. Слідчі Служби безпеки України у Львівській області 16 січня цього року провели обшук у помешканні артиста і його підозрюють у «сприянні діяльності терористичної групи».

Артист балету Микола Санжаревський розповів Радіо Свобода, що від 16 січня, коли його помешкання обшукали слідчі СБУ, він жодного разу не вийшов на сцену оперного театру. Керівництво не допустило його до вистав, у яких він раніше виконував партії.

«На дирекцію театру чинився тиск по вертикалі влади і зі сторони радикальних активістів. Мені запропонували в театрі написати заяву на звільнення і я не міг не написати. Така ситуація, що мені складно працювати в театрі. Ставлення до колег і адміністрації до мене нормальне, але майже два місяці не виходив на сцену, закриті проекти, які я створив, а це «Юні зірки балету», «Балет-фест», Міжнародний конкурс хореографів балету. Десятки листів надіслали батьки вихованців директору оперного театру на мою підтримку», – каже Микола Санжаревський.

У Львівському національному оперному театрі підтвердили Радіо Свобода, що з 1 березня Микола Санжаревський не працює, що він звільнився за власним бажанням.

«Ніхто не змушував звільнятись. Він сам прийшов до дирекції і написав заяву на звільнення. Йому підписали документ за згодою сторін. Це його особисте рішення. Така тінь впала на театр у зв’язку зі скандалом, пов’язаним з ним. Хтось знав про його проросійську позицію, погляди, а хтось – ні. У нас близько 500 людей працює», – говорить Надія Труш, літературний редактор Львівської опери.

Слідчі дії у справі артиста тривають

Скандал довкола артиста львівського балету Миколи Санжаревського виник у січні цього року, коли блогер із Одеси оприлюднила про нього інформацію, опублікувавши скріншоти його постів із соціальних мереж, в яких він у час Майдану висловлював антиукраїнську позицію, а коли почались бойові дії на Донбасі, закликав через соцмережі фінансово підтримати угруповання «ДНР» та «ЛНР».

СБУ Львівщини у 2015-му році попереджала Миколу Санжаревського про неприпустимість його сумнівної діяльності.

А 8 січня цього року львів’янин внесений до бази сайту «Миротворець» за антиукраїнську пропаганду.

16 січня слідчі СБУ Львівщини провели обшук у його у рамках відкритого кримінального провадження ще у 2015 році за статтею 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації).

Слідчі дії на сьогодні тривають, експертиза вилучених рече артиста ще не завершена. Про це зазначили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Микола Санжаревський відкидає всі звинувачення на свою адресу.

«Я знаю, що експертиза ще проходить, ні техніку, ні телефон, ні картку мені не повернули, я не маю доступу до акаунтів», – зауважив він.

Микола Санжаревський не має наміру виїжджати з України, хоч друзі, каже, запрошують на роботу в Європу. Він керує дитячою балетною школою у Львові і проситиме дирекцію Львівської опери надати приміщення театру в оренду для проведення у травні та червні Міжнародних балетних конкурсів. Однак чи керівництво театру погодиться на співпрацю наразі невідомо.