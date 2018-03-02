На кого українська сторона обміняла своїх прикордонників

На кордоні України та Росії 2 березня відбувся обмін затриманими: Москва повернула двох українських прикордонників, Київ натомість – двох співробітників прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.

Представниця України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Росія звільнила двох громадян України – прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака, які утримувалися у російських спецслужбах від жовтня минулого року. Україна передала російській стороні затриманих минулого літа на Херсонщині співробітників прикордонної служби ФСБ Росії Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.

Сили херсонського загону Держприкордонслужби та Збройних сил України затримали російських прикордонників близько 2:30 у ніч із 29-го на 30-те червня минулого року, повідомив керівник Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко. За його інформацією, співробітники ФСБ прибули на материк на катері, не маючи при собі документів.

«Під час попереднього опитування встановлено, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ. За їхніми словами, вони нібито виконували роль навчальних порушників кордонів під час навчання, але збилися з маршруту, втратили орієнтир і таким чином опинилися на материковій частині України», – сказав Назаренко.

Після прийомів рукопашного бою

Більш докладно затримання співробітників ФСБ описав військовослужбовець 56 мотопіхотної бригади ЗСУ Юрій Ємельянов. За його словами, о 1:00 30-го червня катер із невідомими особами почав наближатися до берега Перекопської затоки з боку анексованого Криму. Ємельянов повідомив, що плавзасіб мав бортові розпізнавальні знаки Збройних Сил Росії. За його інформацією, бійці 56-ї бригади помітили на борту мерехтіння кишенькового ліхтаря, коли катер знаходився на відстані 200 метрів від берега.

«Перетинаючи територію коси Малої, особовий склад підрозділу приблизно о 1:58 у низині у чагарнику виявив невідомих осіб, які були затримані після застосування бійцями прийомів рукопашного бою», – стверджує Ємельянов.

За словами військового, тоді ж за допомогою приладу нічного бачення виявили ґумовий човен, 2 мобільних телефони та особисті речі у спортивній сумці, що належать затриманим. Ємельянов заявив, що українські прикордонники прибули на місце через годину, і їм передали спійманих осіб.

Вдень 30-го червня – ще до того, як інформація про затримання була оприлюднена, – російська прикордонна служба намагалася з'ясувати в української сторони інформацію про зниклих співробітників. Про це «Крим.Реалії» розповів прес-секретар Держприкодонслужби України Олег Слободян.

«На тому напрямку, де у нас є спільний ділянку контролю кордону, в Чернігівській області, російська прикордонна служба звернулася до нас з листом. Вони нас поінформували, що, як вони вважають, на їхній ділянці в Криму під час навчань зникли двоє військовослужбовців. Вони запитали нас, чи знаємо ми що-небудь із цього приводу», – зазначив Слободян.

Пізніше ФСБ розіслала прес-реліз, у якому підтвердила затримання своїх людей і висловила надію на те, що їх відпустять.

«Питання повернення російських прикордонників вирішується із залученням можливостей Росії і України. Сподіваємося, що, відповідно до норм міжнародного законодавства, співробітники Прикордонної служби ФСБ Росії найближчим часом будуть повернуті на територію Російської Федерації», – йдеться в заяві прес-служби ФСБ.

Борець і спадковий прикордонник

Спочатку імена і прізвища затриманих не розголошували ні російська, ні українська сторона. Прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі «Крим.Реалії» надав інформацію тільки про їхнє громадянство і військові звання.

Один – у званні старшого лейтенанта, другий – у званні старшого прапорщика. Обидва є громадянами Росії

«Зараз можна сказати, що один – у званні старшого лейтенанта, другий – у званні старшого прапорщика. Обидва є громадянами Росії », – сказав Слободян.

Однак в інтернеті з'явилися ймовірні прізвища затриманих росіян. Їх оприлюднив український портал InformNapalm. На сайті повідомлялось, що волонтерам вдалося виявити профілі затриманих співробітників ФСБ у соціальних мережах. За даними InformNapalm, першого звали Володимир Кузнецов. Користувач «Вконтакте» з таким ім'ям дуже схожий на затриманого. Крім зовнішньої схожості, волонтери виявили ще низку непрямих ознак того, що Кузнецов – прикордонник ФСБ Росії.

«Вивчивши скромне дружнє коло В. Кузнєцова, ми виявили, що він – із міста Благовєщенська Амурської області Росії, який межує з Китаєм. Як відомо, саме в Благовєщенську розташоване прикордонне управління ФСБ по Амурській області, а багато місцевих жителів – із династій військових і прикордонників, які служать у прикордонних підрозділах Росії», – йдеться в публікації.

За інформацією InformNapalm, інший затриманий – Аскар Кулуб, йому 27 років, родом він із міста Морозовск Ростовської області Росії. Інформацію про це вони дізналися зі сторінок Кулуба у соціальних мережах «Однокласники» і «Вконтакте». На фото Аскар має схожість із затриманим прикордонником.

Проаналізувавши сторінку росіянина волонтери з'ясували, що він активно займався спортивною боротьбою.

«У січні минулого року Аскар, входив до команди Grassie Barra з Євпаторії та брав участь у Відкритому чемпіонаті міста Севастополя окупованого півострова Крим зі спортивної боротьби греплінг», – йдеться у матеріалі.

Держприкордонслужба України тоді не змогла ні підтвердити, ані спростувати, чи дійсно прізвища затриманих – Кулуб і Кузнецов, пославшись на те, що не може розголошувати їхні персональні дані.

«Не впевнений, що я можу у даному випадку цю інформацію озвучувати, тому рекомендував би звертатися до співробітників InformNapalm. У них досить достовірна інформація. З приводу того, це вони або не вони, я думаю, це стане ясно найближчими днями», – сказав прес-секретар ДПСУ Олег Слободян.

У той же час, він підтвердив, що затримані є вихідцями з Ростовської та Амурської області, як і повідомляється в розслідуванні сайту InformNapalm.

Після затримання російських прикордонників заарештували на 15 діб. За інформацією Держприкордонслужби України, Каланчацький районний суд призначив їм таке покарання за «порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території» (стаття Адміністративного кодексу України).

У липні 2017-го року Служба безпеки України почала досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо затриманих в Херсонській області прикордонників ФСБ Росії за статтею «замах на територіальну цілісність і недоторканність України» Кримінального кодексу.

Доля російських прикордонників після обміну невідома.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії