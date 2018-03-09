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09 Березень 2018, Київ 12:06
Політика

США мусять вдатися до швидких дій, щоб зупинити агресію Росії (дослідження)

Володимир Путін, президент Росії

Політика російського президента Володимира Путіна відвертає увагу західних країн від реальних загроз заявами про ядерну і звичайні військові можливості, які він і так не хоче застосувати. Чи не головніше в його підході є вдосконалення методів гібридної війни, які він застосував в Україні та Сирії за посередництвом найманців, «зелених чоловічків», таємних операцій, кібератак і звичайних сил, пишуть автори дослідження у виданні The Hill.

Підхід Путіна, читаємо, майже паралізував дії США в Сирії. Тому, як пишуть Фредерік Каган і Катрін Гарріс, йому не можна дозволити, щоб його заходи ввели Захід в оману щодо характеру можливих воєнних дій.

Американські політики зосереджують увагу на російських звичайних збройних силах, а не на гібридному конфлікті. Згідно з дослідженням корпорації RAND, росіяни протягом тижня могли б провести мобілізацію уздовж кордонів з балтійськими країнами й зайняти їх дуже швидко, причому НАТО не матиме часу розгорнути свої війська.

На думку авторів дослідження, хоча НАТО розгорнуло деякі свої війська в країнах Балтії, цього надто мало, тому слід розгорнути більше військ і бути готовим на випадок несподіваної атаки.

Путін готується вжити в Балтії тактику гібридної війни або війни в «сірій зоні», яку він з успіхом застосував в Україні та Сирії. Росія з успіхом застосовує найманців, солдатів без шевронів на формах, невеликі частини спеціальних сил, а також вдається до обмежених повітряних і ракетних ударів.

На підтримку цих кампаній, пишуть автори, також до інших заходів; російськомовні ЗМІ, наприклад, розпалюють незадоволення серед російськомовної меншини, зокрема в Латвії, готуючи умови для протестного руху, який може перетворитися в повстання. Водночас він чинить вплив на політиків у країнах НАТО, щоб вони були готовими визнати такі повстання внутрішньою справою цих країн, ставлячи перешкоди покликанню на положення у статуті про колективну оборону НАТО.

Це, як здається, загроза, на випадок якої мають готуватися країни НАТО. Не лише на вторгнення механізованих військ, але також в разі внутрішніх заворушень, про що лідери НАТО повинні зробити в офіційному зобов’язанні.

Водночас лідери балтійських країн, читаємо у виданні The Hill, мусять зосередитись на регулюванні, а не розпалюванні незадоволення російської меншини, повинні розбудовувати внутрішню розвідку, контроль заворушень інших видів, сил внутрішньої безпеки для знешкодження насильницьких протестів перед тим, як вони вийдуть з-під контролю.

Ці заходи можуть виявитись непопулярними, в країнах, які пам’ятають радянську окупацію. Тим часом США, Україна і НАТО повинні, на думку авторів, взяти до уваги розгорнення звичайних сил у районі України. У час, коли більшість людей думає, що Путін обмежується лише методом гібридної війни, він розгорнув механізовані війська в кількох напрямках, включно з Києвом. «Він, очевидно, обмірковує звичайну війну в Україні, коли Захід рідко бере це до уваги, порівняно з Балтією, якою більше зайнятий Захід».

Розміщені в Балтії сили НАТО важливі, але недостатні. Захід мусить протиставитись багатьом методам і шляхам, якими Путін готується вдатися до агресії, радять автори дослідження.

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