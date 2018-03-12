За ґратами: навіщо автостанції окупованого Криму обгороджують парканами

Автовокзали окупованого Росією українського Криму обгородять для гарантування антитерористичної безпеки. Окрім того, на автостанціях з'являться групи швидкого реагування ‒ вони будуть додатково контролювати пасажирів.

На територію автостанції зможуть в'їжджати тільки транспортні засоби, які перевозять пасажирів

Антитерористичні огорожі почнуть встановлювати до кінця квітня, повідомляє прес-служба «Кримавтотрансу» ‒ державного підприємства, яке контролює автоперевезення на півострові. Навколо автостанцій та автовокзалів зведуть безфундаментні металеві огорожі, ворота й хвіртки, повідомив директор «Кримавтотрансу» Ігор Коробчук:

«Після установки огорожі на території автостанцій запровадять пропускний режим. Це означає, що на територію автостанції зможуть в'їжджати тільки транспортні засоби, які перевозять пасажирів і мають на те всі законні підстави».

У «Кримавтотрансі» пояснюють, що до перону на автовокзалах допускатимуть лише пасажирів із квитками. До решти об'єктів прохід буде вільним.

Антитерористичне нововведення вже з'явилося на автовокзалі Євпаторії. Вздовж його периметра звели металевий паркан у вигляді клітки вище від людського зросту. Тепер пасажирам перед посадкою в автобус належить пройти огляд, розповів директор автостанції «Євпаторія» Віктор Попов місцевому телеканалу «Евпатория 24».

Шановні пасажири, не потрібно намагатися зайти до автовокзалу через шлагбаум, ламаючи або відсуваючи його, й тим більше через паркан

«На превеликий жаль, держава наша змушена протистояти тероризму. Одним із таких заходів є регулювання проходу пасажирів у місцях їхнього масового скупчення. Простіше кажучи, це звичайний огляд перед автобусом. Шановні пасажири, не потрібно намагатися зайти до автовокзалу через шлагбаум, ламаючи або відсуваючи його, й тим більше через паркан. Для цього є один і досить нормальний вхід із боку вулиці Інтернаціональної. Повірте, це зроблено не для того, щоб ускладнити ваше життя, а тільки щоб забезпечити цілісність вашого здоров'я й життя», ‒ пояснив він.

Більше підконтрольні Росії чиновники нічого не повідомили. Але Крим.Реалії з'ясували, що огорожі ‒ не єдині антитерористичні заходи, з якими зіткнуться пасажири рейсових автобусів.

Клітка за 10 мільйонів

«Кримавтотранс» закупив огорожі ще в листопаді 2017-го ‒ за 10 мільйонів рублів. Це 786 збірних секцій і більш ніж 800 стовпів для огорож. Вони призначені для автовокзалу й двох автостанцій у Сімферополі, автостанцій в Алушті, Ялті, Керчі, Феодосії, Євпаторії, Армянську, Красноперекопську, Судаку, а також селищах Первомайське, Красногвардійське, Кіровське та Радянське.

«Діаметр прута не менше від п'яти міліметрів. Проміжки не більш ніж 200/50 міліметрів. Покриття секцій, стовпів, воріт і хвірток за RAL 7040 (оцинковане, антикорозійне)», ‒ йдеться в тендерній документації.

Привезти та встановити огорожі мало московське ТОВ «Неотек-М». Договір із фірмою уклали торік.

Групи реагування зі спецпідготовкою

За 3,7 мільйона рублів автостанції окупованого Криму забезпечать охоронними постами. За умовами договору з підрядником, вони мали з'явитися ще наприкінці грудня 2017 року.

Захист кримських автостанцій від терористів довірили ТОВ «АН-Сек'юріті Транспортна безпека». Ця фірма зареєстрована в російському місті Санкт-Петербург та є одним із лідерів на місцевому ринку охоронних послуг.

У тендерних документах ідеться, що підрядник зобов'язаний надати підрозділи транспортної безпеки восьми автовокзалам і автостанціям окупованого Криму: автовокзалам «Євпаторія» і «Сімферополь», сімферопольським автостанціям «Східна» й «Курортна», а також автостанціям «Феодосія», «Ялта», «Алушта» і «Бахчисарай».

Групи швидкого реагування мають виявляти громадян, які не мають права проходу та проїзду «в зону транспортної безпеки»

Підрозділи транспортної безпеки включають у себе мобільні групи швидкого реагування. Вони будуть обшукувати пасажирів та їхні особисті речі, транспорт, вантажі, багаж, ручну поклажу на наявність зброї, вибухових речовин та іншого. Ці групи мають виявляти громадян, які не мають права проходу та проїзду «в зону транспортної безпеки», і цілодобово реагувати на підготовку або вчинення «актів незаконного втручання».

«До роботи охоронців мають допускатися особи, які пройшли спеціальну професійну підготовку, підвищення кваліфікації, перепідготовку співробітників сил гарантування транспортної безпеки, відповідно до програм і документів, визначених законодавством Росії», ‒ зазначено в договорі.

Представники груп швидкого реагування при виконанні службових обов'язків мають носити форму, мати при собі жетони та службові посвідчення, спецзасоби та спорядження, а також ліхтарі й засоби зв'язку для виклику співробітників правоохоронних органів. Уся техніка має бути сертифікована.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії