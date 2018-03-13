Закарпаття не вимагатиме автономії – Балога

Підстав для впровадження місії ОБСЄ на Закарпатті немає, адже цей регіон – зразок толерантного співіснування, запевняє народний депутат Віктор Балога. Він вбачає причину уваги до Закарпатської області з боку Угорщини в прийдешніх виборах, до яких правляча правоцентристська партія «Фідес» намагається виграти політичні бали. А президент «Центру стратегічного партнерства» Андрій Крижевський нагадує: саме пасивність українського МЗС свого часу дозволила роздавати угорські паспорти громадянам України.

Позафракційний народний депутат родом із Закарпаття Віктор Балога, переконаний, що на його малій батьківщині немає жодних передумов для введення місії ОБСЄ.

У Закарпатському краї між різними національностями та українцями як титульною нацією є гармонія, яка є прикладом для всього світу

«Закарпаття - це міжнаціональний край, де проживають не тільки угорці. Так, це найбільша меншина на Закарпатті, але і словаки, і чехи, і німці, і євреї, і румуни - досить велика громада. Тому можна сказати з великою певністю, що та толерантність, яка існує в Закарпатському краї між різними національностями та українцями як титульною нацією - я вважаю, що це гармонія, яка є прикладом для всього світу», – заявив Балога в студії «Ранкової Свободи».

Він наголошує, що українські угорці є повноцінними громадянами України.

«Як угорці, так і українці, і румуни спільно захищають Україну на східному кордоні, і вони там залишають свої життя. Як можна ставити питання, що може бути сьогодні визначальним для громади угорців Закарпаття? Вони українці, вони громадяни України, і ми повинні від цього відштовхуватись».

Крім того, політик звертає увагу на те, що правоцентристська партія «Фідес», яка зараз є правлячою в Угорщині, поступово втрачає позиції.

«Ми бачимо падіння на 40% довіри до діючої влади. Тобто населення Угорщини, титульна нація не поділяє тієї войовничої позиції, яку займає партія «Фідес» на чолі з прем’єром Орбаном», – робить висновок парламентар.

Я вважаю, що нам потрібно підійти до питання подвійного громадянства

Те, що більше ста тисяч жителів Закарпаття разом із українським паспортом мають і угорський, в очах Балоги не є проблемою, доки мова йде про пересічних громадян.

«Ми відстаємо у багатьох питаннях і питанні подвійного громадянства. Сьогодні багато західних країн дозволяють мати подвійне громадянство. Ситуація, в якій ми знаходимось: ми маємо чотири країни Євросоюзу, з якими маємо кордони. Це питання поляків, питання угорців, румунів. Я вважаю, що нам потрібно підійти до питання подвійного громадянства», – стверджує він, однак уточнює: вважає подвійне громадянство неприйнятним для службовців місцевого самоврядування та держслужбовців вищих рангів.

Президент «Центру стратегічного партнерства», що в Ужгороді, Андрій Крижевський вважає, що роздачу паспортів угорською владою свого часу уможливила бездіяльність українського керівництва.

«Прийняття закону (про подвійне громадянство в Угорщині – ред.) відбулося в травні 2010 року, але перед цим, мені здається, чи держсекретар, чи навіть міністр закордонних справ Угорщини (вірніше, претендент на цю посаду) приїздив до Києва, мав зустріч з міністром закордонних справ України. Власне, це була така консультація, було питання, як Україна сприйме прийняття такого угорського закону. На що тодішній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко сказав, що це, власне, внутрішня справа Угорщини – робіть що хочете, грубо кажучи», – згадує Крижевський.

Вимоги автономії – це шантаж з боку регіональних еліт – Крижевський

Співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт з внутрішньої та зовнішньої політики Юрій Романенко каже, що якщо Закарпаття вимагатиме автономії і отримає її, що в подальшому може призвести до федералізації України.

Через свою дурість, через своє бажання зіграти на коротку електоральну позицію, вони (депутати – ред.) створять всю інфраструктуру конфлікту

«І для зовнішніх акторів, і для багатьох внутрішніх стане очевидним, що набагато простіше дати можливість зацікавленим національним меншинам, соціальним групам говорити тими мовами, якими вони говорять, сповідувати ту релігію, яку вони хочуть, коротше, управляти як вони хочуть на місцях, і, по факту, федералізувати країну, ніж прийти до громадянської війни, як було в Боснії на початку 90х років. І тоді Віктор Володимирович Медведчук буде просто аплодувати стоячи. Фактично, через свою дурість, через своє бажання зіграти на коротку електоральну позицію, вони (депутати – ред.) створять всю інфраструктуру конфлікту», – заявив Романенко в коментарі Радіо Свобода.

Віктор Балога із цим прогнозом категорично не погоджується.

«Я знаю добре генетику закарпатців - не має значення, це угорці, українці або румуни… - ніхто не буде ставити питання про автономію. Так, питання про автономію угорців угорська влада завжди буде ставити, але багато хто яких питань піднімає, бо так потрібно. Але на порядок денний питання автономії Закарпаття не підніметься ніколи», – стверджує він.

Андрій Крижевський, посилаючись на досвід Донбасу, визначає вимоги автономії як спроби шантажу центральної влади з боку регіональних еліт.

Досвід Сходу, думаю, багато чого нас навчив, тому в Закарпатті це питання не постане

«Така двоходовка стандартна: ми створили проблему, тільки ми її можемо вирішити, тому ви віддаєте нам повноваження, далі нас дотуєте, а ми будемо робити те, що хочемо. Насправді досвід Сходу, думаю, багато чого нас навчив, тому в Закарпатті це питання не постане. Тим більше воно не постане з боку якихось національних або етнічних об’єднань», – переконаний експерт.

У свою чергу Віктор Балога закликає не пов’язувати позицію угорської влади з впливом Кремля.

«Я б сюди ані Путіна, ані російський вплив чи політику абсолютно не в’язав – саме в цьому контексті до виборів в Угорщині. Цю роль успішно сьогодні виконує угорський уряд, тому що вони борються за голоси виборців. Мені дуже неприємно, коли ми до будь-якої теми прив’язуємо питання Росії», – зазначив народний депутат.

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