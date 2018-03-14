Радіо Свобода Daily: українські паралімпійці вже треті в Пхьончхані

6 нагород у Пхьончхані

Як же приємно вкотре розпочинати огляд розповідями про перемоги українських спортсменів! У четвертий день змагань «синьо-жовті» здобули 6 нагород, 2 з яких золоті. Тепер Україна посідає третє місце в командному заліку, поступаючись спортсменам без розпізнавальних знаків та США. Проте попереду ще 4 дні змагань, де українські паралімпійці зможуть знову проказати свій характер та жагу до перемоги. А поки що пропонуємо згадати, як минув четвертий день змагань у Пхьончхані, а також почитати усе, що ви хотіли запитати про паралімпійські ігри, але соромилися.

Але це ще не все про спорт. Не можемо оминути і новину про те, що відтепер українські збірні з усіх видів спорту не братимуть участь у змаганнях, які проводяться на території Росії. Таке рішення ухвалене на зустрічі з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком. Відтак на етап Кубка світу в Росії до російської Тюмені українська збірна не поїде.

«Яструб замість яструба»

І до новини № 1 у світі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав у твітері, що замість Рекса Тіллерсона новим держсекретарем США стане директор ЦРУ Майк Помпео.

Українські коментатори наголошують, що Майк Помпео, який відвідував Україну навесні 2014 року, має досить твердий підхід до Росії і критикував попередню американську адміністрацію Барака Обами за недостатню допомогу Києву.

Справа Скрипаля. День дев’ятий

Ще одна важлива новина очікується сьогодні, адже саме 14 березня прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей планує оголосити про додаткові заходи проти Росії за її ймовірну участь в отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на британській території.

Тим часом хімік Віл Мірзаянов, колишній співробітник саратовського підприємства ГНІІОХТ (Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології), де в Росії розробляли отруйні речовини «Новачок», повідомив, що якщо Скрипаля та його дочку Юлію дійсно отруїли «Новачком», то навіть за сприятливого розвитку подій вони навряд чи зможуть повністю видужати.

За припущенням Мірзаянова, в Солсбері завезли два окремі нешкідливі компоненти (прекурсори), і вже у Великій Британії з’єднали їх в аерозоль. Однієї дози цього, на його думку, могло вистачити для летального результату. «Навіть 10 грамів речовини вже багато. У літню пору всього двох грамів буде достатньо, щоб вбити 500 осіб», – сказав він.

Мірзаянов також заявив, що формулу «Новачка» в Росії не розсекречують, і тому «немислимо», щоб цю речовину могла використовувати інша країна.

Вибори Путіна в Україні

Лічені дні залишаються і до виборів президента Росії. Тож представники націоналістичних партій «Свобода», «Правий сектор» і «Національний корпус» заявили, що 18 березня будуть перешкоджати виборам президента Росії у всіх дипломатичних представництвах країни-агресора в Україні. Можливо, будуть організовані так звані «коридори ганьби» біля дипломатичних представництв. Можливо, ділянки будуть повністю заблоковані. Один із організаторів акції, перший заступник голови партії «Національний корпус» Назарій Кравченко деталі поки не розголошує.

Менше писанини лікарям

І про здоров’я. Міністерство охорони здоров’я скасувало форми первинної облікової документації, які вважає «морально застарілими». Скасовані останні талони та звітність по диспансерному нагляду. Ну і не менш важливо, що МОЗ визнає студентів звичайними людьми, а медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок є відтепер непотрібною.

Та поки довгоочікувані реформи у застарілій системі охорони здоров’я України ще тільки готують до запровадження, фотокореспондент Reuters Гліб Гаранич зробив серію фотографій про умови, в яких наразі працює один сільський лікар. «Сподіваюся, що реформи дадуть нам шанс, – сказав Дмитро Розумій агентству Reuters, – та якщо це виявиться тільки черговим блефом, тоді ми втратимо все».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Український сільський лікар (фотогалерея)

Пильнуйте своє здоров’я!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.