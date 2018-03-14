Хто в Києві хоче 18 березня допомогти Путіну (огляд преси)

Дописувач газети «День» не схвалює проведення в Києві 18 березня в день виборів президента Росії чергового маршу «Руху нових сил». Автор статті вважає, що Кремль і Луб’янка продовжують розробляти та втілювати ті чи ті сценарії втручання в українські справи та розчленування України. І подібний марш лише зіграє на руку Путіну. До того ж допоможе підвищити явку електорату на вибори російського президента за допомогою відповідної телевізійної «картинки». Мовляв, от що коїться там, де не шанують російського «національного лідера». Докладніше про те, хто в Києві хоче 18 березня допомогти Путіну, і про можливі цього дня провокації, дописувач розповідає в статті «Українське питання» як козир».

В цьому ж числі газета «День» пише, що посада українського омбудсмена стала заручником політичних торгів між фракціями. Минулого літа на іншій шальці терезів була посада голови Рахункової палати, нині – голови Нацбанку. Експерти видання наголошують, що коли силовий блок та омбудсман контролюватимуться однією політичною силою, запрацює кругова порука. І кричущі порушення прав людини будуть замовчуватися.Без незалежного омбудсмана країна скотиться до авторитаризму, наголошують експерти газети. Публікація називається «Торги за омбудсмана».

МВФ готовий видати Україні черговий транш після виконання не лише економічних, а й політичних вимог, нагадує газета «Україна молода». Видання пише, що відносини між Україною та Міжнародним валютним фондом і далі перебувають у підвішеному стані. Головний кредитор України сьогодні відмовляється надавати черговий транш кредиту стенд-бай. Він висуває нові умови до української влади, вимагаючи нових реформ. Остання ж украй неохоче йде на поступки, відтак Київ не бачить ні грошей, ні реформ. Газета аналізує – наскільки шкідливими чи корисними можуть бути поради Фонду для України. Скажімо, підвищення ціни газу для населення зі зрозумілих причин і земельну реформу. Про те, чому ці умови МВФ важливі для України, йдеться в публікації «Транш через суд».

Чому новий склад ЦВК – не панацея та як це змінити, аналізує газета «Україна молода». Видання пише, що чим ближчі в Україні вибори, тим виразніше постає питання: хто і як буде визначати їхній результати. І прізвища 15 осіб – членів ЦВК, що в останні кілька років були майже поза обговоренням, знову опиняться у центрі уваги громадськості. Газета зазначає, що поки в країнах зі сталими демократіями робота виборчих органів обмежується лише технічними аспектами, в Україні на певних визначних етапах ЦВК перетворюється на чи не наймогутнішу структуру, що фактично впливає на результати виборів. Видання наголошує, що ЦВК, сформована за якісно новим принципом, повинна виконувати винятково технічну та арбітражну функцію. Не виключено, що для цього має змінитися і принцип відбору членів комісії із можливим обмеженням партійного впливу під час цього процесу. Про це газета пише в статті «ЦВК. Примарне перезавантаження».

Місцеве населення на Донбасі поки що не стало проукраїнським, але вже перестало бути проросійським, переконують експерти газети «Голос України». Люди втомилися від війни. Загалом настрої населення змінюються на краще. Навіть ззовні – дедалі частіше на вулицях прифронтових міст можна зустріти хлопця в футболці з тризубом чи дівчину у вишиванці.