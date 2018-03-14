Щоденник Паралімпійських ігор: не синьо-жовтий день, перемога американки українського походження та втрати у рейтингу

П’ятий день змагань на XІІ зимових Паралімпійських іграх виявився найважчим для збірної України, а головне – не таким результативним, до якого українські вболівальники вже звикли за цей час. «Синьо-жовті» спортсмени вибороли лише одну бронзову нагороду, хоча потрапили до чотирьох фіналів. І все ж таки українка здобула «золото», хоч і під прапором США. Більше подробиць традиційно в Щоденнику Паралімпійських ігор.

Лижні гонки: з 5 гонок лише 1 нагорода

Потепління у Пхьончхані зіграло не на руку українським спортсменам. Траса просто пливла під «синьо-жовтими» паралімпійцями. Та й гонки більше нагадували біг із перешкодами. Проте «синьо-жовті» змагалися до останнього. На жаль, бойовий характер українців не дозволив вибороти більше, ніж одну «бронзу».

У спринті, на відміну від минулих лижних гонок, усе почалося з кваліфікації. Спортсмени мали потрапити до «топ-12», щоб пройти в інший етап. Далі півфінали по 6 атлетів, із кожного лише половина пробивається до гонки за нагороди. У категорії атлетів із вадами зору кількість спортсменів була меншою.

Радь і Яровий втомилися?

Спортсмени признавалися, що важко щодня виступати. І, найімовірніше, сьогоднішні гонки цьому підтвердження. Два паралімпійські чемпіони, які виступають у кваліфікації «сидячи», із легкістю пробилися до півфіналу. Було враження, що хлопці спеціально бережуть сили, але все ж таки роблять усе, щоб вийти в гонку за нагороди. Проте вже в півфіналі Максим Яровий не зміг показати потрібний час, щоб пройти далі.

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Тарас Радь до фіналу дійшов, але в головній гонці наймолодший учасник збірної України не зміг показати свій максимум. Він фінішував п’ятим. Його результат – 3 хвилини 36,3 секунди. Він відстав від лідера на 4,9 секунди. Золоту нагороду здобув американець Ендрю Соул. Другим став білоруський спортсмен Дмитро Лобан. А третє місце посів ще один представник США Даніель Кноссен.

Неочікувана перемога казаха, останній Вовчинський та «бронза» на двох

Григорій Вовчинський змагався не щодня, тож чекали на неймовірну боротьбу. І українець дійсно показав, що буде претендувати на нагороди. Але фінальна гонка не вдалася. Спортсмен став останнім. Фінішував Вовчинський із часом 4:34,5 секунди, відставши від лідера на 14,8 секунди.

Спортсмен із Казахстану Олександр Колядін став першим. Він вирвав перемогу на останніх метрах, адже до цього тримався 5-го результату. Срібним призером став паралімпієць із Японії Йосіхіро Нітто. Дві бронзові нагороди здобули канадець Марк Арендз та фінський спортсмен Ілкка Туомісто.

Сергій Романюк не зміг подолати кваліфікацію.

Перша гонка Ляшенко без нагороди

Українські вболівальники вже звикли до постійних нагород Людмили Ляшенко, проте спринт виявився й для неї важкою дистанцією. Українка не змогла пробитися до трійки призерів, фінішувала п’ятою.

Паралімпійською чемпіонкою стала спортсменка під нейтральним прапором Анна Міленіна. Далі фінішувала норвезька атлетка Вілде Нілсен. А бронзову нагороду здобула Наталі Вілкі з Канади.

Богдана Конашук та Юлія Батенкова-Бауман до фіналу не пробилися.

Шишкова зібрала весь комплект

Якщо вчора нагороди різного ґатунку зібрав Ігор Рептюх, то сьогодні це повторила Оксана Шишкова. До «золота» та двох срібних нагород додалася ще й «бронза» у спринті. Українка подолала дистанцію 1,5 км за 4 хвилини 45,6 секунди, відставши від лідера на 15,7 секунди.

Паралімпійською чемпіонкою стала Світлана Сахненко з Білорусі. На другому місці спортсменка під нейтральним прапором Михайлина Лисова.

Ольга Прилуцька, Дмитро Суярко та Юрій Уткін до фіналу не пробилися.

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Американка українського походження

У лижному кросі Україна все ж таки здобула «золото», хоча й не під своїм прапором. Оксана Мастерс, яка народилася в Хмельницькій області, стала паралімпійською чемпіонкою та принесла США чергову нагороду найвищого ґатунку. Незважаючи на той факт, що Мастерс ніколи не виступала під «синьо-жовтим» прапором, бо переїхала до Америки дитиною, вона признається, що Україні є місце в її серці.

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Хокей: день без Канади та США

Сьогодні відбулось усього два матчі, у яких не грали головні лідери хокейного турніру Канада та США, тому й шайб забито небагато. Зазвичай результати цих команд не менші, ніж 7:0.

Збірна Норвегії з легкістю розібралася з командою Японії. Матч завершився з рахунком 6:1. А ось в іншій зустічі – Чехія проти Швеції – до останнього не було зрозуміло, хто ж стане переможцем. У першому періоді перевагу вирвали хокеїсти зі Швеції, забивши 2 шайби та пропустивши одну. У другій 20-хвилинці шведи збільшили рахунок на ще одну шайбу. Але вже в останньому періоді чехи двічі забивали у ворота суперників, тож основний час завершився з рахунком 3:3. Овертайм сильнішого не виявив, а за булітами кращими стали чехи.

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Командний залік: Україна втратила своє місце у трійці найкращих

«Синьо-жовта» збірна за цілий день здобула одну бронзову нагороду, а її суперники змогли вирватися вперед у турнірній таблиці, відсунувши Україну на п’яту сходинку. Загалом за п’ять днів змагань українські паралімпійці вибороли 16 нагород, з яких 5 золоті, 4 срібні та 7 бронзових.

Лідером залишається збірна США, яка виборола 21 нагороду (8 золотих, 7 срібних та 6 бронзових).

Далі – команда без розпізнавальних знаків, маючи у своєму активі 17 нагород (6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові).

У Словаччини лише 9 нагород, проте 6 золотих. А саме перші місця – головний фактор підрахунку неофіційного командного заліку.

Франція на четвертій сходинці. Вона виборола 13 нагород.

За кого вболівати 15 березня?

Українські спортсмени відпочиватимуть у четвер. Крім того, у гірськолижних дисциплінах також відбуватимуться змагання.

Але подивитися є що на Паралімпіаді. По-перше, півфінальні матчі в хокеї.

О 5:00 матч збірної Канади проти Південної Кореї.

О 13:00 зійдуться на льоді США та Італія.

По-друге, керлінг на візках. Команди змагатимуться за вихід до півфіналів. У кожного залишилась одна зустріч. Матчі розпочнуться з 2:35 і до 14:00.