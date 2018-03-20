Ще одна Україна? В центрі Європи назріває збройний конфлікт– Newsweek

Боснія і Герцеговина – невелика країна на південному сході Європи, найбільше відома через криваву війну в 1990-х, може знову зіткнутись зі збройним конфліктом, пише відання Newsweek.

Новий звіт дослідницького центру Foreign Policy Research Institute «Боснія на російській обробній дошці: загроза насильства та як цьому запобігти» повідомляє про значне нарощування збройних сил в Боснії і Герцеговині. В документі зазначається, що російський президент Путін підтримує етнічних сербських сепаратистів. Це може спричинити конфлікт у центрі Європи, подібно до того, що було в Україні.

Нарощування збройних сил відбувається в Республіці Сербській, автономному регіоні Боснії і Герцеговини, де більшість населення – серби.

Місцева поліція та інші посадовці з безпеки проходять російське військове навчання, накопичують військове устаткування, свідчать документи, отримані Newsweek, і все більше стають схожими на добре навчених та добре озброєних військових.

Водночас Москва також підтримує формування націоналістичних угруповань бойовиків в Боснії і Герцеговині.

«Для Москви (Республіка Сербська) є дуже зручним фактором, який вони можуть використовувати для дестабілізації Європи, коли захочуть», – зазначив Майкл Карпентер, колишній високопосадовець Пентагону США.

Республіка Сербська значно збільшила витрати на зброю, закупивши близько 4000 автоматичних гвинтівок за останні два роки. Президент Республіки Сербської Мілорад Додик також будує нове сховище біля регіонального аеропорту, а колишні бараки югославської армії переробляються на «навчальні центри поліції», повідомляє місцева преса.

Нова дорога, що пов’язує навчальний центр зі сховищем, дозволяє поліції діяти як справжня армія. «Для будівництва цієї дороги немає причин, – наголошує Ричард Креймер, один з головних авторів звіту, - дорога йде через покинуті села і не має жодної цілі, крім прихованого переміщення зброї та військових».

Дослідники виявили щонайменше 78 таких формувань, які можуть відіграти ключову роль в просуванні інтересів Росії в Боснії і Герцеговині та на Балканах взагалі.

Деякі аналітики все ж вважають, що небезпека не є нагальною і що Москва продовжить підтримувати Додика для дестабілізації регіону, але не буде провокувати ризикований збройних конфлікт або масштабний сепаратистський рух.

«Політичний конфлікт таких масштабів спинить інтеграцію Боснії до Заходу. Москва виграє», – зазначив балканський аналітик Дімітар Бечев.

«З іншого боку, це може втягнути Росію до конфронтації з Заходом на ще одному фронті. Теперішній стан – повільний конфлікт і обструкція від Додика найкраще служить інтересам Росії», – наголосив Бечев.