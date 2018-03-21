США будуть відповідати на втручання у вибори, як на «ворожий крок» – пропозиція Сенатського комітету з розвідки

США мають чітко заявити країнам-супротивникам, що втручання в американські вибори вважається ворожим кроком і що воно отримає належну відповідь від Америки. Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті голови комітету з питань розвідки Сенату США, республіканця Річарда Берра (Burr).

Документ, який є попередньою пропозицією щодо заходів для попередження втручання у вибори у США, має назву «Дії Росії проти виборчої інфраструктури протягом 2016 року».

У Сенаті також пропонують для «кращого захисту від держав, які можуть прагнути підірвати нашу демократію» посилити роль окремих штатів у проведенні виборів та надати їм усю необхідну для цього підтримку на федеральному рівні.

«Уряд США має чітко заявити країнам-супротивникам, що втручання в американські вибори вважається ворожим кроком і що воно отримає належну відповідь. Уряд, зокрема, Державний департамент та Міноборони мають разом із союзниками та партнерами встановити нові міжнародні кібернорми», – пропонує документ.

Пропозиція також закликає розробити технології швидкої та точної атрибуції кібератак, тобто визначення країни-нападника у кіберпросторі, погодити спільний для ЗМІ, експертів та урядовців словник для комунікації з приводу кіберзагроз, прискорити поширення розвідкою США важливої інформації про кіберзагрози тощо.

Документ містить заклики до прискорення роботи Агентства національної безпеки США у випадках кібернападів, оновлення систем голосування, покращення фінансування виборчих систем штатів.

Законодавці також пропонують штатам розглянути запровадженя «аудиту результатів виборів».