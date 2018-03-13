Проект звіту про зв’язки Трампа з Росією пересварив конгресменів Комітету розвідки

Комітет Палати представників Конгресу США з розвідки завершив розслідування можливої змови кампанії Трампа з Росією під час виборів 2016 року.

Члени комітету, які представляють Республіканську партію, заявили, що змови не було і навіть суперечать оцінкам розвідувальної спільноти стосовно того, що росіяни втручались до виборів, щоб допомогти Трампу.

Проект звіту за результатами розслідування займає 150 сторінок і має бути опублікований 13 березня, повідомляють ЗМІ.

В проекті звіту йдеться, що Москва намагалась посіяти хаос, а не надати підтримку одному з кандидатів.

Трамп привітав такий варіант звіту про розслідування у Twitter: «Комітет Палати представників Конгресу США з розвідки після 14 місяців докладного розслідування не знайшов доказів змови або координації між кампанією Трампа та Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016».

Демократи ж різко розкритикували такий варіант звіту. «Замість проведення чесного розслідування, республіканці Палати представників поставили партійні інтереси над національною безпекою і провели ганебну кампанію втручання, щоб вигородити Дональда Трампа», – йдеться в заяві Національного демократичного комітету.

Навіть один з республіканців-членів комітету виступив з критикою таких результатів розслідування.

Конгресмен-республіканець Том Руні, член комітету з розвідки Палати представників заявив, що «існують докази» того, що росіяни намагались допомогти Трампу на виборах 2016 року.

«Я, звичайно, вважаю, що є докази цього. Я не знаю, чи це була справді повноцінна кампанія, щоб допомогти обранню Дональда Трампа. Гадаю, їх метою був хаос», – зазначив Руні в інтерв’ю CNN.

Конгресмен допустив, що за результатами розслідування Комітет може видати два різні звіти. «Ми втратили довіру і, можливо, ми видамо два різні звіти, на жаль», – наголосив він.

Демократи-члени комітету, ймовірно, видадуть звіт, де йтиметься, що комітет не міг провести ретельне розслідування, повідомляє CNN.

Руні вважає, що уряд має вжити заходів, щоб не допустити іноземного втручання у проміжні вибори цього року.

«Якщо ми не видамо такі рекомендації, то ми просто згаяли рік часу», – наголосив він.