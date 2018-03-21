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21 Березень 2018, Київ 19:08
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Не бачу вигоди для України від розірвання дипломатичних відносин з Росією – Гримчак

Не бачу вигоди для України від розірвання дипломатичних відносин з Росією – Гримчак
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У середу Кабмін припинив дію програми економічного співробітництва між Україною та Росією на 2011–2020 роки. Тим часом Україна формально зберігає дипломатичні відносини з Росією. У вівторок Львівська облрада запропонувала розірвати їх. Натомість представник президента Петра Порошенка в парламенті Ірина Луценко зауважила, що зараз для цього ще не настав час. Чи потрібно Україні розірвати дипломатичні відносини з Росією? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народний депутат України Андрій Іллєнко та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

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