Гості програми «Ваша Свобода»: Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова; Олег Слободян, речник Державної прикордонної служби України; Ілля Новіков, російський адвокат.

Згідно з рішенням РНБО України, з 1 січня 2018 року запроваджуються нові правила перетину кордону з Україною для громадян Росії. Він буде здійснюватися за біометричними паспортами та після електронної реєстрації. А вже з 27 грудня 2017 року система біометричного контролю на кордоні з Російською Федерацією має запрацювати у тестовому режимі.

​Інна Кузнецова: Пане Пашков, кому це буде добре, кому на заваді?

Михайло Пашков: Йдеться про певну категорію громадян. Група «відпускників», які проникали в Україну різним чином, особи, які приїжджають з якимись агітаційно-пропагандистськими намірами або ж які негативно налаштовані щодо України. Можливо, це люди, які тут намагаються вести якусь протиправну діяльність. Контингент достатньо широкий для того, щоб обмежити в’їзди цим людям, з одного боку.

Важливо, що формується база даних щодо людей, які відвідують Україну з різною метою

А з іншого боку, дуже важливо, що тут ще й формується база даних, банк даних біометричних щодо людей, які відвідують Україну з різною метою. Це дуже важливо – вводяться відбитки пальців, інші атрибути біометрики. Формується база, яка контактуватиме з Європолом і з іншими структурами.

Це достатньо ефективний інструмент контролю щодо перебування росіян в Україні. Йдеться про режим оповіщення і про реєстрацію за місцем прибуття

Це достатньо ефективний інструмент контролю щодо перебування іноземців, зокрема росіян, в Україні. Йдеться про режим оповіщення і про реєстрацію за місцем прибуття. Людина, коли переїжджає в інше місце, теж реєструється, вже на місці. Можна відслідковувати пересування іноземців загалом Україною.

Це дуже важливо – ми перебуваємо у стані гібридної війни. Росія посилюватиме вплив і тиск, проводитиме тотальну експансію

Це дуже важливо – ми перебуваємо у стані гібридної війни. Я переконаний, що Росія посилюватиме вплив і тиск, проводитиме тотальну експансію. Спецслужби України, в тому числі і МВС, СБУ, прокуратура і контррозвідка, безумовно, повинні до цього бути готові і будуть готові. Зона розмежування в АТО – це 4 з гаком тисячі кілометрів. Там теж контроль має здійснюватися. Представники прикордонної служби про це також говорили. Звідти теж йде безконтрольний потік.

Про введення візового контролю з Росією вже давно говорять. Біометричний контроль з 1 січня – рух у цьому напрямку, посилення контролю в’їзду-виїзду. Перший момент – біометрика, другий – режим оповіщення, третій – контроль над територією. Ці три пункти фактично включають в себе «переддень» візового режиму, хочемо ми того чи не хочемо.

– Пане Слободян, як працюватиме ця система контролю?

Кордон з Російською Федерацією, аеропорти, 157 пунктів пропуску будуть готові до роботи збору біометричних даних громадян країн ризику

​Олег Слободян: Із 27 грудня ми розпочинаємо запуск цієї системи у тестовому режимі. Повноцінно вона почне працювати з 1 січня. У першу чергу це кордон з Російською Федерацією, аеропорти, інші ключові вузли і пункти пропуску. Тобто загалом 157 пунктів пропуску, це міжнародні і міждержавні, ті, які з 1 січня будуть готові до роботи у цьому режимі і збору біометричних даних громадян, які є громадянами країн ризику. Тобто це 71 країна, куди входять країни і міграційного ризику, і країни, звідки може виходити терористична загроза для громадян України, у тому числі Російська Федерація.

Громадяни Росії зі списку 71 країни мають здавати відбитки п’яти пальців правої руки при першому перетині. Біометричний паспорт – не обов’язкова умова

У громадян Росії є біометричні паспорти, які видають з 2010 року. Але кількість громадян Росії, які користуються біометричними паспортами, то їх небагато у відсотковому відношенні. Рішення РНБО чітко передбачає, що громадяни Росії, поскільки вони є зі списку цієї 71 країни, під час перетину кордону на в’їзд до України мають здавати біометричні дані, а саме, відбитки пальців (ми визначилися, що це будуть п’ять пальців правої руки) при першому перетині. Біометричний паспорт – це не обов’язкова умова.

Проїхати громадянин, який надає прес-папірці з гербом Російської Федерації, які видані в Криму, не зможе через адмінмежу

Будь-які документи, які видані окупаційною владою на тимчасово окупованій території, для нас є недійсними. Будь-який громадянин, який отримав так званий «російський паспорт», виданий в Криму, не є представником країни, яка видала цей паспорт, по-перше, а, по-друге, такий документ не може бути взятий до розгляду. Проїхати громадянин, який нам надає прес-папірці з гербом Російської Федерації, які видані в Криму, не зможе через адмінмежу.

Це рішення не є чимось надзвичайним, ноу-хау, яке придумала Україна. Подібна система в тій чи в іншій формі діє в багатьох країнах світу. Ми повинні опікуватися національною безпекою України і безпекою своїх громадян. Рішення жодним чином не обмежує інтереси громадян, у тому числі Російської Федерації. Це новий рівень безпеки контролю на кордоні і новий рівень безпеки для України загалом.

– Пане Новіков, вам часто доводиться бувати в Україні. Наскільки особисто на вас відобразиться введення біометрії? Чи готові ви, що називається, «здавати пальчики»?

«Здавати пальчики» – жодних незручностей. Це практикується і при в’їзді в «Шенген». Мене бентежить механізм попереднього оповіщення

​Ілля Новіков: Щодо того, що «здавати пальчики» – жодних незручностей. Це практикується і при в’їзді в «Шенген». Мене бентежить те, що замість зрозумілого механізму віз, коли на певний період отримуєш візу, в подальшому їздиш, пропонується механізм попереднього оповіщення.

Якщо це перший крок у запровадженні повноцінних віз, то можу тільки підтримати. Візи – це зрозуміло, передбачувано, цивілізовано. Дивно, що цього не зроблено досі

У моїй роботі якраз виникає дуже часто необхідність приїхати день у день – щось сталося і завтра або ж до вечора необхідно бути в Києві. Я наразі намагаюся домовитися з певними держструктурами в Україні, щоб надали мені бодай якийсь лист, що пояснює прикордонній службі, що у мене можуть виникати такі ситуації. Якщо вважати, що це перший крок у запровадженні повноцінних віз, то я це можу тільки підтримати. Візи – це зрозуміло, передбачувано, цивілізовано. Дивно, що цього не зроблено досі.

Росія теж введе, можливо, ще більш незручні для користування способи контролю на в’їзді

Як наслідок – Росія теж введе такі ж, можливо, ще більш незручні для користування способи контролю на в’їзді. Режим, який є наявним зараз для в’їзду громадян України, з ним щось станеться. Якщо це було другорядною метою для української сторони, зробити так, щоб українці менше їздили до Росії, можливо, це також частково буде виправданим і позитивним.

Але я боюся, що у тому дусі, в якому в Росії реалізовується зараз політика, набагато більше можна очікувати, що про введення віз ще думатимуть певний час, а от просто нахапати українців, які першими попадуться, за що-небудь заарештувати і за що-небудь засудити, набагато простіше. Звісно, цього хотілося б уникнути, але незрозуміло як.

В Росії не дуже багато людей, які мають закордонні паспорти. З тих, хто має, переважна більшість користувалися ними, щоб їздити до Туреччини і Єгипту

У нас (в Росії – ред.) не дуже багато людей, які мають закордонні паспорти. З тих, хто має, переважна більшість користувалися ними, щоб їздити до Туреччини і Єгипту. Тільки заради того, щоб якось окремо контролювати громадян, які хочуть кудись їздити, не потрібна жодна ситуація, пов’язана з Україною, достатньо було б одним розчерком скасувати звичайні небіометричні паспорти. В Росії небіометричний паспорт видається терміном на 5 років, біометричний діє 10 років. Хто зараз отримує закордонний паспорт, віддають перевагу біометричним.