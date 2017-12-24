Мобільні пункти біометричного контролю на кордоні з Росію запрацюють наступного тижня – Шкіряк

Мобільні пункти біометичного контролю на кордоні з Росію почнуть роботу із 27 грудня, заявив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, мобільні пункти працюватимуть у місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами.

Окрім того, Шкіряк нагадав, що з нового року біометричний контроль запроваджується і на стаціонарних пунктах пропуску через українсько-російський кордон.

«З 1 січня 2018 року, вже з 00.01, кожен громадянин РФ, котрий захоче перетнути державний кордон України, залишатиме у нас відбитки своїх пальчиків та весь комплект біометричних даних. Всі КПП на кордоні з державою-агресором вже обладнані новітніми системами зняття біометричних даних і підключені до бази Інтерполу та Європолу», – зазначив він.

2 вересня набрав чинності указ президента України про запровадження з 1 січня 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, у тому числі громадян Росії.

У липні Міністерство закордонних справ Росії критикувало плани України запровадити особливий режим перетину українського кордону і контролю за пересуванням у країні для громадян Росії.