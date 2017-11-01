Не можна через заробітчан у Росії ставити під загрозу Україну – Парасюк

Гості програми «Ваша Свобода»: Олеся Яхно, політичний експерт; Володимир Парасюк, народний депутат України; Олег Слободян, речник Державної прикордонної служби України (телефоном).

Додатковий контроль за пересуванням в Україні російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам украй потрібен. І саме так буде з 1 січня наступного року. Це наголосив, говорячи про гібридну війну Росії в тилу України, міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він виступає за впровадження біометричного візового режиму.

Олександр Лащенко: Пане Парасюк, навесні цього року вголос заговорили про можливе нарешті ухвалення закону про запровадження візового режиму з Росією. Потім все це, грубо кажучи, заглухло. Ця тема якось порушується чи вже забули про неї?

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Володимир Парасюк: Я цю тему піднімав з першого дня, як став нардепом. Спочатку мене висміювали, потім велася шалена інформаційна війна проти того, щоб запроваджувати візовий режим. Воно десь зараз вийшло на порядок денний. Тепер вже правляча коаліція говорить, що повинні вводити обмеження стосовно громадян Російської Федерації. У цій країні нічого не пропадає. Всі ті стенограми, які велися на комітети, всі записи, хто і як голосував, існують. Ці прізвища не якісь там невідомі люди, це топ-політики.

Я за те, щоб ввели візовий режим з Росією, щоб був чіткий контроль над тим, хто сюди приїжджає

Я за те, щоб ввели візовий режим з Росією, щоб був чіткий контроль над тим, хто сюди приїжджає, а саме головне, щоб попереджувати приїзд тих людей, і буду максимально старатися, щоб законопроекти, які вже є у Верховній Раді, були поставлені на порядок денний. Один із них був заблокований. Я пам’ятаю це засідання комітету. Там була Ірина Луценко, була Климпуш-Цинцадзе – голосували проти того, щоб ввести візовий режим. Зараз говорять, що потрібно...

Треба забути, що у нас є СБУ. Це ТОВ, яке займається комерцією, заробітком грошей. Там корупціонер ходить в гості до корупціонера. Пан Пісний, Демчишин.

Павло Клімкін (навіть на вашому інформресурсі знайдете його висловлювання) казав, що ті, хто за введення візового режиму з Росією – агенти Кремля. Не може так людина міняти свій світогляд. А вони дійшли до того, що спецслужби не можуть справитися з вимогами, які є зараз. Люди ходять по вулиці і гинуть просто на рівному місці! Адміністрація президента зрозуміла, що треба жорсткіше контролювати. Але запізно. На даному етапі життя треба забути, що у нас є СБУ. Це певне ТОВ, яке займається комерцією, заробітком грошей. Там корупціонер ходить в гості до корупціонера. Пан Пісний, пан Демчишин... Всі відомі, одіозні працівники СБУ, які неодноразово були фігурантами в різних корупційних схемах. Коли вони будуть займатися контррозвідувальною діяльністю?

– Всі названі паном Парасюком особи з СБУ так само мають змогу висловитися в ефірі Радіо Свобода.

​Пані Яхно, Ви буваєте в Росії, берете участь у телевізійних програмах російського телебачення. Як Ви вважаєте, потрібні візи з Росією чи ні?

Рухаємося до того, що перехід кордону і наші держави віддалятимуться. Це об’єктивна даність

Олеся Яхно: Так чи інакше ми Рухаємося до того, що перехід кордону і наші держави віддалятимуться. Це об’єктивна даність. При чому, віддалятимуться не лише з причини, що є ризик агресії, але є ризик того, що невідомо які процеси відбуватимуться в самій Російській Федерації.

Якомусь етапі хлине потік мігрантів з боку Росії, від якого будемо змушені захищатися. Така перспектива є реальною у 2018-2019 роках

Не можемо виключати, що на якомусь етапі хлине потік мігрантів з боку Росії, від якого теж будемо змушені захищатися. Така перспектива є реальною у 2018-2019 роках. І другий ризик... Повинні розуміти, що будь-який крок, який здійснюємо, мотивований, зокрема і пропозиція чи посилення контролю, чи візового режиму (є різні варіанти), повинна бути спрямована на те, щоб це реально працювало на посилення нашої безпекової складової.

Як тільки в Росії зменшується, а він вже зменшився, інструмент тиску на Україну, є більша загроза диверсійно-терористичної діяльності всередині України

Можемо прогнозувати, що як тільки в Росії зменшується, а він вже зменшився, інструмент тиску на Україну (економічний, політичний, військовий, навіть шантаж – так, війна триває), тим є більша загроза диверсійно-терористичної діяльності всередині України.

Я повністю підтримую біометричний режим, тому що це можливість якомога повніше мати дані про конкретну людину. Якщо кажемо про візовий режим, потрібно врегулювати питання Криму

Я повністю підтримую біометричний режим, тому що це можливість якомога повніше мати дані про конкретну людину. Якщо кажемо про візовий режим, потрібно врегулювати питання Криму. І якщо треба отримувати візи, логічно, що або повністю відрізаємо, або Росія повинна відкривати консульські відділи. Це створює додаткове джерело напруження. Як би до цього не ставилися, але там є наші громадяни. І так само щодо припинення дипвідносин – питання щодо наших заручників, як ведуться перемовини незаконно утримуваних українських громадян, які знаходяться в Росії, і як ведеться переписка нотна між МЗС, яка є важливим додатком у Міжнародному суді ООН.

Не можемо за рахунок сотень тисяч людей, які вирішили їхати на заробітки в Росію, ставити під загрозу всю нашу державність

​Володимир Парасюк: Кожен українець має визначитися, куди він рухається. Я не хочу засуджувати людей, які їздять на заробітки в Росію, і не маю ніякого морального права. Напевне. Але це неправильно. Ці громадяни мають розуміти, що ми повинні вести державницьку політику навіть на геополітичному рівні. Не можемо за рахунок сотень тисяч людей, які вирішили їхати на заробітки в Росію, ставити під загрозу всю нашу державність.

Стосовно розривання дипвідносин... Це країна, яка не виконує своїх домовленостей, яка напала на нас

Стосовно розривання дипвідносин... Це країна, яка не виконує своїх домовленостей, яка напала на нас, у міжнародних інстанціях далі розказує, що у нас «громадянська війна». А хто до наших полонених допускає без рішення російських слідчих органів чи російських незрозумілих установ? Українські дипломати посилаються на певні міжнародні норми – так Росія ж їх не сприймає! Їх пускають тоді, коли їм хочеться.

Треба раз і назавжди поставити крапку на цій країні і почати переговори вже в той період, коли зміниться політичний клас, влада і так далі. Ми можемо функцію дипломатів перекласти на третю сторону

Треба раз і назавжди поставити крапку на цій країні і почати переговори вже в той період, коли зміниться політичний клас, влада і так далі. Ми можемо функцію дипломатів перекласти на третю сторону. Розриваємо будь-які дипвідносини, вводимо візовий режим, обмежуємо пересування, розриваємо всі наші договори, які були, щодо спецслужб, тобто між СБУ і ФСБ ще все нормально існує, розвиваємо нашу країну і ведемо активну фазу по звільненню територій військовим методом. Якщо це «наш конфлікт», як кажуть в Росії, якщо це АТО, давайте її завершимо. Якщо це війна, тоді переходимо у зовсім іншу площину – вводимо військовий стан, можемо частково ввести на окупованих територіях, називаємо Росію ворогом і апелюємо до міжнародних інстанцій і інших країн: Росія – ворог, давайте вирішувати проблему.

– Пане Слободян, українські прикордонники повідомляють про додатковий контроль перебування іноземців, у тому числі з Росії. Про що йдеться?

Олег Слободян: На громадян Росії буде звернута наша особлива увага. Є рішення РНБО.У разі виникнення найменших підстав чи сумнівів стосовно мети їхнього візиту, буде детально оглядатися і транспортний засіб, на якому вони їдуть. До цієї роботи залучатимемо як службових собак, так і додаткові технічні засоби. Уточнено в рамках виконання цього рішення взаємодію і з іншими правоохоронними органами, аби не допустити проникнення на територію України осіб, які можуть в подальшому сприяти дестабілізації ситуації в Україні.

– А Ви володієте статистикою, скільки росіян перетинають кордон з Україною і, навпаки, українців їдуть до Росії на ту ж роботу?

За 2016 рік кордон на в’їзд в Україну перетнуло більше 1,5 мільйони громадян з паспортами Росії. За дев’ять місяців цього року понад 1,4 мільйона. Щодо українців в Росію, то за 2016 рік – понад 4,1 мільйона, за дев’ять місяців вже 5,7 мільйона

​Олег Слободян: Статистика збільшується і з одного, і з іншого боку. За весь 2016 рік кордон на в’їзд в Україну перетнуло більше 1,5 мільйони громадян з паспортами Російської Федерації. Можливо, деякі їздили по кілька разів. За дев’ять місяців цього року таких громадян вже понад 1,4 мільйона. Щодо українців в Росію, то за 2016 рік – понад 4,1 мільйона громадян з паспортами українців перетнули кордон до Російської Федерації, а за дев’ять місяців таких перетинів кордону було вже 5,7 мільйона.

Олеся Яхно: Я буваю рідко, але я ніколи цього не приховую. Я дуже часто бачу політиків (в Росії – ред.), до речі, медіаменеджерів, інших людей, які ніде про це не розповідають. А з якою метою вони туди їздять – це велике питання.