​Якщо ми не будемо враховувати гендерну рівність, у багато дверей ми просто не зайдемо – Чернишов

Київ – Перевіряти українське законодавство на дотримання гендерної рівності Міністерство юстиції відтепер буде з допомогою «ООН-жінки». Відповідний меморандум представники обох структур підписали у Києві 21 березня. Водночас, за даними Коаліції з протидії дискримінації, обов’язок розробити методику такої перевірки і навчити чиновників її робити Україна на себе взяла більше десяти років тому.

Гендерна експертиза законодавства не є новим інструментом для України, але вона має бути адаптована до вимог реформ, які тут відбуваються, зазначає Анастасія Дівінська, голова офісу українського представництва «ООН-жінки».

«Ми б хотіли інституціоналізувати гендерну експертизу законодавства, розробити механізми, стандартні операційні процедури, вдосконалити цю систему, а також допомогти Міністерству юстиції інтегрувати гендерну рівність системно у всі процеси», – каже вона.

Міністерство юстиції, з яким «ООН-жінки» підписали меморандум про співпрацю, у свою чергу, готове впроваджувати практики інших країн – зокрема такі, що діють сьогодні у Швеції, аби дозволити усім громадянам реалізувати тут свій потенціал, говорить заступник міністра Денис Чернишов. Він переконаний: така політика підвищує потенціал країни в рази.

Якщо ми не будемо враховувати гендерну рівність, у багато дверей ми просто не зайдемо

«Усі розуміють, що нам треба рухатися, все ж таки, до цивілізованого суспільства. Тому що якщо ми не будемо враховувати гендерну рівність, то, скажімо так, у багато дверей ми просто не зайдемо», – зауважує Чернишов.

Недовиконане домашнє завдання

Перевіряти законопроекти та інші документи на дотримання гендерної рівності Україна зобов’язалась ще законом «Про рівність жінок і чоловіків» 2005-го року, розповідає у коментарі Радіо Свобода співкоординаторка Коаліції з протидії дискримінації Ірина Федорович. За її словами, питання полягало у тому, щоб визначити порядок проведення такої експертизи, відповідальні за неї відділи у різних міністерствах та те, яким чином мають готуватися висновки.

Окрім того, у 2012-му Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає перевірку документів на дискримінацію.

Кожен законопроект має проходити таку експертизу – і щодо гендерних питань, і щодо можливої дискримінації різних соціальних груп загалом

«Відповідно до закону, кожен законопроект має проходити таку експертизу – і щодо гендерних питань, і щодо можливої дискримінації різних соціальних груп загалом. Але порядку її проведення не було», – каже Федорович.

За її словами, обов’язок розробити такий порядок Україна взяла на себе у 2015-му, ухваливши план дій до Національної стратегії з прав людини.

З того, що вже виконується, – це навчання поліцейських у рамках реформи поліції, коректний переклад Конвенції про права людей з інвалідністю, що вилучає з обігу слово «інвалід», яке саме собою стигматизує людину, зазначає експертка. Але загалом із цих двох блоків – гендерної рівності та недискримінації – станом на сьогодні влада має все ще більше завдань, ніж здобутків, вважає вона.

«Одне з них – порядок проведення експертизи, і – відповідно – навчання працівників її проводити. Також це питання змін до законодавства, які мають бути внесені. Якщо ми говоримо про гендерну рівність та гендерно обумовлене насильство – це ратифікація Стамбульської конвенції, яка у нас два роки «висить» через ті чи інші «традиційні цінності» в головах тих чи інших депутатів. А якщо ми говоримо про дискримінацію загалом, то, у першу чергу, це – розширення переліку ознак, видів дискримінації та зміни до кримінального кодексу, що стосуються злочинів на ґрунті ненависті, знову-таки, щодо ознак, за якими фіксуються і розслідуються такі злочини», – зазначає Ірина Федорович.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, минулого року через знущання вдома до правоохоронців і на гарячу лінію організації «Ла Страда Україна» звернулися понад 150 тисяч осіб, а поліція рапортувала про 110 тисяч заяв від потерпілих.

Цього року міжнародна правозахисна організація Amnesty international оголосила акцію термінової допомоги через напади радикалів на акції за права жінок та проти домашнього насильства в Ужгороді.

Пізніше стало також відомо про зірваний круглий стіл про злочини на ґрунті ненависті у Вінниці та лекцію про фемінітиви в Івано-Франківську.