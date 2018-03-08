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Более чем на 20% больше, чем женщины, получают украинские мужчины – такую информацию привел сайт Update, опираясь на данные Укрстата. Защитники гендерного равенства уверены, что в Украине власть и деньги подчинены мужчинам. Работодатели более сдержаны в оценках и утверждают, что платят зарплату, зависимо не от пола, а от квалификации.

По статистическим данным, самая большая разница в зарплатах – в Донецкой области. Там мужчины, в среднем, получают на 70% больше, чем женщины. В лидерах также Запорожская, Днепропетровская, Николаевская области. Там разница в зарплатах превосходит 40%.

Главная причина такой разницы в том, что восточные регионы более насыщены крупными предприятиями. В этих регионах много тяжелых и вредных производств: металлургия, шахты, карьеры, тяжелое машиностроение. На этих производствах средняя зарплата выше, и там работает почти 90% мужчин, разница вполне объяснима и оправдана, считает координатор информационного направления общественной организации «Инсайд» Таисия Герасимова.

70% руководителей – это мужчины, женщине тяжелее пробиться – Герасимова

Совсем по-другому обстоит дело в сфере частного предпринимательства. Там, по статистике, уровень доходов почти сравнялся и не зависит от половой принадлежности. Но больше всего ущемляются права женщин в тех сферах, где сосредоточены финансы и власть, считает Таисия Герасимова. 70% руководителей – это мужчины. Женщине сложнее занять руководящий пост.

Женщина должна иметь возможность зарабатывать столько, сколько и мужчина

«Где больше сконцентрированы власть и деньги – там больше мужчин. Когда мы говорим о равенстве прав и возможностей, это значит, что женщина, независимо от того, есть ли у нее муж, папа или брат, или нет, должна иметь возможность зарабатывать столько, сколько и мужчина. Это один из принципов, постулатов гендерного равенства», – считает Таисия Герасимова.

В среднем, на 22% зарплата у мужчин в стране больше, чем у женщин. Искусство, спорт, почтовая деятельность и финансы – вот сферы, в которых разница достигает почти 40%. В здравоохранении, госуправлении и образовании разница ощущается меньше всего.

Хорошего специалиста не делят по гендерному принципу – федерация работодателей

Сегодня работодатель готов платить хорошие деньги хорошему специалисту независимо от того, носит он штаны или юбку, утверждает генеральный директор федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. Трудовое законодательство и декретные отпуска защищают женщин и дают им равные возможности с мужчинами.

У меня в дирекции большинство работающих – женщины, и более высокооплачиваемые – женщины

«Сегодня ситуация с дефицитом кадров и дефицитом трудовых ресурсов в связи с массовой иммиграцией людей за рубеж напряженная. Мы как работодатели боремся за любого квалифицированного человека. И уж конечно в этой ситуации мы не разделяем по гендерному принципу. У меня в дирекции федерации работодателей большинство работающих – женщины, и более высокооплачиваемые – женщины», – уверен Руслан Ильичев.

В Украине много примеров женщин-руководителей, считает Руслан Ильичев. Харьковская кондитерская фабрика, Борщаговский фармкомбинат, швейный комбинат «Трембита», и многие другие производства успешно возглавляют женщины. Однако, эксперты сходятся во мнении, что в сознании украинцев и украинок по сравнению с другими европейцами, женщина больше ассоциируется с кухней и детьми, чем с руководителем.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)