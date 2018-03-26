Близько 20 європейських країн і США готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, повідомляє британське видання The Times. На саміті в Брюсселі всі 28 країн ЄС визнали «дуже ймовірною» причетність Росії до отруєння в Британії хімічною речовиною військового призначення колишнього російського співробітника ГРУ, цим самим чітко ставши на боці Лондона. У Росії продовжують заперечувати всі звинувачення. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в черговому коментарі звинувачення Британії назвав хамством, і додав, що «міжнародні справи межують, напевно, з бандитизмом».

Учасники програми «Ваша Свобода»: Богдан Яременко, голова фонду «Майдан закордонних справ»; Ірина Халупа, співробітник аналітичного центру «Атлантична рада».