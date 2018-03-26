Оцінювання суддів. Громадська рада доброчесності не хоче легітимізувати недоброчесніть

Громадської рада доброчесності (ГРД) оголосила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів. Про це члени Громадської ради заявили у 26 березня вранці на брифінгу в Києві, а згодом цього дня оприлюднили офіційну заяву на своєму сайті. «Оцінювання суддів, яке проводиться у рамках судової реформи, перетворилося у відверте окозамилювання та цинічну оману всього суспільства», – мовиться в заяві. «У зв’язку з цим Громадська рада доброчесності повністю припиняє участь у цьому процесі, щоб не легітимізувати його», – заявляють автори.

В Україні стартувала процедура кваліфікаційного оцінювання суддів, яка передбачала перевірку суддів на відповідність професійним вимогам та відповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

Завданням цього процесу мало би стати звільнення тих суддів, які не відповідають вимогам, зокрема, тих, які є недоброчесними і тих, які не можуть підтвердити походження своїх статків.

Процес, який стартував, не має нічого спільного із завданням судової реформи, а саме, очищення влади від недоброчесних суддів

«Однак події, які мали місце у п’ятницю (23 березня – ред.), коли стартували співбесіди із суддями, підтвердили припущення членів Громадської ради, що цей процес – це конвеєр, який має єдину мету: якнайшвидше відзвітувати про успішне завершення судової реформи, і той процес, який стартував, не має нічого спільного із завданням судової реформи, а саме, очищення влади від недоброчесних суддів» – заявила на брифінгу у понеділок співкоординатор ГРД Галина Чижик.

«Справді тривожним» назвала розвиток подій довкола вибору суддів в Україні євродепутат Ребекка Гармс. «Вибір суддів у прозорому та довірливому процесі є одним із досягнень у перебігу реформ в Україні. Не слід цього ослабляти», – написала Гармс у своєму Тwitter напередодні, коли стало відомо про припинення участі Громадської ради доброчесності (ГРД) у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

Роман Маселко із Громадської ради доброчесності, виступаючи на брифінгу в понеділок, навів один із прикладів: «Нещодавно голова ВККС заявив, що лише 0,2 відсотка суддів не склали першого етапу конкурсу. Перший день співбесід засвідчив, що жоден суддя не був відсіяний кваліфікаційною комісією. А це неймовірний результат цього оцінювання».

Автори заяви наводять умови, за яких можливе відновлення оцінювання суддів:

Запровадження реалістичного графіку оцінювання суддів;

Прозорість процедур оцінювання, за яких суспільству буде відомо про те, як голосував, які бали і за що виставляв кожному з суддів кожен член ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – ред.);

Скасування положень, які дозволяють ігнорувати висновки Громадської ради доброчесності та закривати очі на попередні рішення суддів Майдану і інші неправосудні рішення;

Усунення від процесу оцінювання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, доброчесність яких викликає сумнів;

Надання представникам громадськості реальних повноважень з оцінки доброчесності суддів.

Пізніше у понеділок на брифінгу, який – у відповідь на рішення ГРД – провели члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, секретар кваліфікаційної палати ВККС Станіслав Щотка повідомив: «Ми не бачимо делегітимізації в діяльності комісії, продовжуємо працювати. Ми готові до спілкування конструктивного, ділова розмова має відбуватися не у мітинговій версії спілкування».

«Звичайно, нам буде складніше в цій ситуації, якщо Громадська рада дійсно реально вийде із процесу, і ті матеріали, які є в розпорядженні колег, буде притримувати. Хоча я далекий від (такої) думки. Я не вірю в те, що вони не поділяться інформацією про недоброчесного, недостойного суддю» – заявив Станіслав Щотка. «Я думаю, що така інформація буде надходити до нас і ми її будемо опрацьовувати», – заявив він.

Радіо Свобода звернулося до члена Громадської ради доброчесності Наталії Соколенко із запитанням: чи отримали члени Ради відповідь на запитання від представників Вищої кваліфікаційної комісії – чи щось змінюється, коли виходить Громадська рада і не бере участі в роботі?

​– Так, як відповів секретар Вищої кваліфікаційної комісії пан Щотка, для них нічого не змінюється, тобто, він прямо сказав «Ні». Вони будуть далі проводити це «псевдо-кваліф-оцінювання», а ми будемо боротися за зупинення кваліфікаційного оцінювання, унормування його – відповідно – скасування нового цього регламенту, який вони придумали, встановлення якихось раціональних термінів для проведення співбесід, щоб співбесіда не тривала 6 хвилин, як це було у п’ятницю, 23 березня, і ще низка вимог – загалом 5 вимог у нас до вищої кваліфікаційної комісії – щоби ми знову почали працювати.

– Пан Щотка висловив упевненість, що ви все одно будете з ними ділитися інформацією про корумпованого суддю...

– Бачте, вони відстежують те, що ми пишемо в соціальних мережах, може їм і допомагають прослуховувати наші розмови... У нас всередині Громадської ради доброчесності зараз ведеться дискусія – що ми робимо далі, і один із варіантів, який розглядається, це, до речі, не публікувалося, це, радше, обговорювалося, і питання звідки в кого про це знають, один із варіантів обговорюється, що, можливо, ми будемо передавати ці висновки чи громадським організаціям, які нас делегували до Громадської ради доброчесності, чи можливо, на своєму сайті, чи інші якісь форми – ми не знаємо, ми ще не вирішили, але от вони вважають, що будуть, напевно, в такий спосіб отримувати інформацію, яку ми будемо збирати, але немає у нас ще рішення, бо ми висунули вимоги зупинити кваліфікаційне оцінювання вже від завтра (вівторок, 27 березня – ред.) і далі будемо дивитися по ситуації.

Ситуацію довкола кваліфікаційного оцінювання суддів в Україні прокоментував американський професор економіки і старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

«Справді, нова судова система і прокуратура мають бути збудовані заново як нові інституції, згори донизу, з новими чесними керівниками», – зазначив Ослунд.

Громадська рада доброчесності була створена з метою дієвої участі громадськості у формуванні доброчесного суддівського корпусу.