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«Живём как в резервации» – благотворительный фонд «Восток-SOS» презентовал доклад с результатами поездки Международной мониторинговой миссии на Востоке Украины. В период с 17 по 23 декабря представители правозащитных организаций из 5 европейских стран изучили ситуацию на линии соприкосновения. Особое внимание правозащитники уделили фиксации военных преступлений, фиксации фактов нарушения прав человека и изучению гуманитарной ситуации в регионе.

Военный конфликт на Донбассе всё меньше интересует мировую общественность, говорит координатор отдела документирования нарушения прав человека на Донбассе благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачов. Именно поэтому в мониторинговую миссию вошли представители Германии, Чехии, Украины, России и Беларуси, чтобы проблема Донбасса не покидала мировое информационное поле.

«В регионе есть масса тяжёлых гуманитарных проблем. Нам было важно их зафиксировать. Это проблемы, которые связаны, как с бытовыми, так и социально-экономическими условиями, так и с базовыми правами человека, такими как право на образование, которое в некоторых населённых пунктах ограничено из-за небезопасности и ограничения свободы передвижения со стороны военных. Сама по себе свобода передвижения представляет собой проблему в регионе. Речь идёт как о проблеме пропуска на неподконтрольную территорию через линию соприкосновения, так и о территориях, которые находятся полностью под контролем украинских военных», – рассказывает Лихачов.

В 2017 году правозащитники зафиксировали 209 случаев военных преступлений на Донбассе, рассказывает участник миссии, правозащитник Ярополк Бриних.

«Не смотря на все сообщения об обстрелах, происходящих в регионе, только 209 из них могут считаться военными преступлениями. На примере обстрела Новолуганского, когда силы так называемой «ДНР» использовали РСЗО «Град», которая запрещена для обстрелов населённых пунктов, даже если там есть силы противника», – говорит Бриних.

Для влияния на незаконные вооружённые формирования, по мнению правозащитников, необходимо документировать нарушения. Кроме того, расследовать эти преступления и передавать идентифицированных преступников в розыск, если не удалось задержать на территории Украины. Ярополк Бриних акцентирует внимание и на том, что со стороны России нарушения с украинской стороны тщательно фиксируются. В последствии это может привести к негативным последствиям для Украины, так как в международных судах вина за произошедшие разрушения и смерти может лечь на Украину, говорит он.

Кроме фиксации нарушений важно говорить и о новых полномочиях, которые получили военные и правоохранительные органы в зоне конфликта, отмечает исполнительный директор «Восток-SOS» Александра Дворецкая.

«Мы не говорим о том, что военные будут совершать преступления, но очень пугает отсутствие в законе («О реинтеграции» – ред.) гражданского контроля за действиями правоохранительных органов, так и за деятельностью военных», – говорит Дворецкая.

По её словам, по некоторым подконтрольных Украине населённых пунктам невозможно получить достоверную информацию о гуманитарной ситуации, так как они находятся на линии разграничения. И контроль въезда-выезда там, поставка гуманитарной помощи, продовольствия и медицинской помощи осуществляется только военными.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)