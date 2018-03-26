«Нова Україна наближається до точки неповернення» – Сергій Рахманін

Що змінилося в Україні після окупації Росією українського Криму? Чи можливий реванш старих сил? Чого чекає українське суспільство? На ці та інші запитання в ефірі Радіо Крим.Реалії відповідає заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін.

‒ Яких помилок, на вашу думку, припустилася українська влада після втечі Віктора Януковича в 2014 році?

‒ Я очікував, що вони постараються донести до всіх українців, до всіх регіонів, разом з Кримом і Донбасом, що в Україні є держава, є влада, ситуацію контролюють. Цього зроблено не було ‒ навіть спроб усунути загрозливі явища. Політики занадто сильно захопилися переділом влади. Потрібно було обов'язково посилати своїх представників у вибухонебезпечні регіони, домовлятися, моніторити. До того ж, ніхто не намагався поставити під контроль правоохоронні органи та Збройні сили. А саме люди в погонах найбільш чутливі до наявності або відсутності влади. Коли вони не отримують вказівок, то діють як прийшлось.

‒ Ми вже чотири роки сперечаємося, чи міг Київ захистити Крим військовим шляхом. Ви як вважаєте?

‒ Є багато спекуляцій і припущень на цю тему. Насправді ніхто не знає точної відповіді. На підставі наявної інформації я можу сказати, що, напевно, захистити весь Крим не вийшло б. Хоча треба сказати, що українська влада в попередні роки звикла виносити проблеми півострова за дужки, їх накопичилося стільки, що зрештою вони й спричинили вибух.

‒ Але не без участі Росії, зауважимо.

Анексія Криму та агресія Росії на Донбасі породили природну відсіч, сплеск патріотизму

‒ Звичайно. Росія була впевнена, що одного разу Крим стане російським. Потрібно було почекати зручного моменту ‒ вони його чекали. І ця впевненість передавалася людям, які не відчували себе частиною України. Навіть сьогодні Київ немає чіткої політики деокупації, а є тільки вирішення сьогохвилинних завдань. Якщо Донбас на порядку денному є, то Крим десь наприкінці списку. Одне радує: тепер Україна, на відміну від минулих років, спирається на кримських татар.

‒ Чи можна сказати, що з анексії Криму почала формуватися нова українська спільнота?

‒ Безумовно, ця подія та агресія Росії на Донбасі породили природну відсіч, сплеск патріотизму. Але насправді формування нової України, як ми говоримо, головним чином відбулося на Майдані. Крим був вторинним фактором. До моменту анексії нова самосвідомість вже встановилася.

‒ Як ви думаєте, чи можливий реванш старих сил?

‒ Я думаю, ми досить близько підібралися до точки неповернення, але поки що її не пройшли. На мій погляд, ми пройдемо її в 2019 році. По-перше, завжди є великий відсоток розчарованих. По-друге, навіть ті люди, яких ми вважали своїми героями, виявляються зовсім не такими, як ми думали. Однак в цілому настрої людей змінилися.

Вибори 2019 року мають показати, яку кількість відповідальних політиків Україна виховала за останні 4 роки. Якщо їх виявиться менше, ніж ми очікуємо, то підстави для реваншу будуть досить серйозними. Але я сподіваюся, що з'явиться не один політик, а ціла політична сила, якій українці зможуть довіряти по-справжньому.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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