Україна має бути готовою до відповіді – дипломат про видворення дипломатів Росії

28 березня 13 російських дипломатів мають залишити України. Їхнє видворення відбувається в рамках безпроцентного за масштабами дипломатичного удару по Росії – понад 20 країн світу вже оголосили про видворення більше ніж 150 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великій Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Як вважають у Великій Британії, саме Росія причетна до цього отруєння. Про дипломатичну поразку Путіна та якої відповіді чекати Україні і світу, у програмі «Ваша Свобода» говорили Данило Лубківський, колишній заступник міністра закордонних справ (2014 рік); Мар’яна Беца, речниця МЗС України; Роман Цимбалюк, московський кореспондент інформагенції УНІАН.