Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Березень 2018, Київ 18:25
Відео

Україна має бути готовою до відповіді – дипломат про видворення дипломатів Росії

Україна має бути готовою до відповіді – дипломат про видворення дипломатів Росії
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

28 березня 13 російських дипломатів мають залишити України. Їхнє видворення відбувається в рамках безпроцентного за масштабами дипломатичного удару по Росії – понад 20 країн світу вже оголосили про видворення більше ніж 150 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великій Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Як вважають у Великій Британії, саме Росія причетна до цього отруєння. Про дипломатичну поразку Путіна та якої відповіді чекати Україні і світу, у програмі «Ваша Свобода» говорили Данило Лубківський, колишній заступник міністра закордонних справ (2014 рік); Мар’яна Беца, речниця МЗС України; Роман Цимбалюк, московський кореспондент інформагенції УНІАН.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG