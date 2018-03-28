Москва закликає Лондон довести, що за отруєнням Скрипаля не стоять британські спецслужби

Міністерство закордонних справ Росії закликає Велику Британію довести, що за отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки не стоять британські спецслужби.

В оприлюдненій 28 березня заяві МЗС Росії звинуватило владу Британії у «нездатності гарантувати безпеку на своїй території російських громадян».

«Аналіз сукупності всіх обставин свідчить про незацікавленість британської влади в з’ясуванні дійсних мотивів і встановленні виконавців злочину в Солсбері і наводить нас на думку про можливу причетність до нього спецслужб Великої Британії. Якщо російській стороні не будуть надані переконливі докази зворотного, будемо вважати, що ми маємо справу з замахом на життя наших співгромадян в результаті найбільшої політичної провокації. Наголошуємо, що тягар доказів у цій історії лежить саме на британській стороні», – заявляє російське відомство.

Заява з’явилася на тлі рішень понад 20 держав і організацій вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері.

Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.