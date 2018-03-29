​Пілотний проект. Ізолятор тимчасового тримання по-новому, «з людським обличчям»?

Дніпро – 29 березня у Дніпрі презентували пілотний проект із забезпечення прав затриманих, використовуючи досвід поліції Великої Британії​ (англ. Custody Records). Дніпровський ізолятор – перший в Україні, де тепер фіксуватимуть всі дії поліції стосовно затриманих. Спеціально навчені фахівці, яких називають «другими адвокатами», опитують затриманих, контролюють надання їм правової та медичної допомоги. Також у закладі запровадили цілодобовий відеонагляд, аби поліцейські не припускались перевищення повноважень. Втім, правозахисники висловлюють свої зауваження до цих новацій, та й самі розробники визнають, що вони – не панацея.

За заґратованими стінами – «з правом голосу для затриманих». Так називають нову систему поводження з затриманими в ізоляторі тимчасового тримання. Пілотний проект у Дніпрі впроваджують, використовуючи досвід поліції Великої Британії.

​Доброзичливі інспектори, електронна база даних

Як це виглядає на практиці? Як і раніше, людину, яку поліцейські затримали за підозрою в скоєнні злочину, доправляють до закладу тимчасового тримання. Новація в тому, що тепер з нею спершу обов’язково мають поспілкуватись фахівці – інспектори з дотримання прав людини. Нові для України спеціалісти пройшли піврічну підготовку. Доброзичливо і коректно розпитують людину про поводження з нею під час затримання, фіксують тілесні ушкодження, якщо такі є. Усі дані одразу ж вносять до електронної бази, їх не можна видалити, система захищена.

Це спонукає поліцейських, які затримують особу, поводитись з нею, як слід, констатує заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс.

Поліцейські розуміють тепер, що не можна порушувати права особи, оскільки це одразу буде виявлено

«Поліцейські, які затримують особу, розуміють тепер, що не можна порушувати права особи, оскільки це одразу буде виявлено», – зазначив Богоніс.

Інспектор з прав людини Віталій Куриляк – один із восьми таких фахівців у Дніпровському ІТТ. Показує, як фіксують тілесні ушкодження затриманої людини – позначають на віртуальному «манекені», додають фото.

Усе, що людина скаже, ми вносимо в базу. Усе це також фіксується за допомогою відео

«Усе, що людина скаже, ми вносимо в базу. Усе це також фіксується за допомогою відео», – каже Віталій Куриляк.

Інспектори також контролюють, аби родичів вчасно сповіщали про затримання, аби затриманим надавали правову, а за необхідності, й медичну допомогу.

Недремне око відеокамер

Ще одна новація у дніпровському ізоляторі – цілодобове відеостеження. Сучасні камери ведуть фіксацію навіть у повній темряві. Вони є скрізь, окрім «мертвих зон» – туалету та частини кімнати для огляду, де людина роздягається. Відеостеження має допомагати уникати конфліктів, гарантує безпеку затриманим, зауважує заступника голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

Це дасть можливість людям бути впевненими, що ні за яких обставин співробітники правоохоронних органів не перевищать свої повноваження

«Це дасть можливість контролювати дотримання процесуальних норм, а людям – бути впевненими, що ні за яких обставин співробітники правоохоронних органів не перевищать свої повноваження», – зазначає Бушуєв.

Інспектори з прав людини – як нові патрульні поліцейські

Ці новації, кажуть поліцейські, запроваджує МВС разом із неурядовими організаціями. Значну організаційну та фінансову допомогу надав Міжнародний фонд «Відродження». Його представник Роман Романов зазначає: моніторили ситуацію у 8 регіонах України. Численні скарги затриманих на дії поліцейських було складно перевірити, бо не було ніякої фіксації. Він сподівається, що впровадження інституту інспекторів з прав людини позитивно вплине на імідж поліції.

Зовсім іншими людьми, які викликають зовсім інші емоції, буде й ланка інспекторів з прав людини

«Пам’ятаєте, як приємно було бачити нових патрульних поліцейських на вулицях міст? От так само зовсім іншими людьми, які викликають зовсім інші емоції, буде й ланка інспекторів з прав людини в ізоляторах», – зазначає Роман Романов.

Відеонагляд, що порушує приватність

Дніпровський адвокат Світлана Торопчина-Агалакова також сподівається, що поліцейські нововведення допоможуть уникати порушень прав затриманих, однак висловлює й перестороги. Зауважує: адвокати матимуть доступ до бази даних і відеозаписів, зроблених в ІТТ, тільки після відповідного дозволу з суду. Окрім того, зауважує вона, цілодобове відеостеження за затриманими суперечить їхньому праву на приватне життя.

«Хтось сидить їсть, хтось спить, вкривається, розкривається, у спідньому там чи як... За цим спостерігають. Чи не є це порушенням права людини на приватне життя? Адже утримувана тут людина не є винною, її провина не доведена, діє презумпція невинуватості», – сказала в коментарі Радіо Свобода адвокат.

«Нереєстрація»: статус «запррошеного» замість «затриманого»

Новації із забезпечення прав затриманих – не панацея, визнає виконавчий директор Експертного центру з прав людини Юрій Бєлоусов, який був одним із розробників проекту. Прокуратура і суди також мають змінювати методи роботи, вважає він.

Якщо самі прокурори вимагають від працівників поліції отримання зізнання від підозрюваного, то вони штовхають працівника поліції на злочин

«Якщо самі прокурори вимагають від працівників поліції отримання зізнання від підозрюваного, і навіть судді іноді додатково до всіх доказів вимагають зізнання, то вони штовхають працівника поліції на злочин. Тобто треба працювати в комплексі», – зауважив в коментарі Радіо Свобода Бєлоусов.

Зараз найбільш поширеним порушенням прав затриманих в Україні є так звана «нереєстрація»: від моменту фактичного затримання поліцією і до оформлення документа іноді минає кілька годин, а то й днів, додає Юрій Бєлоусов.

Поширена практика поліцейських – коли затриманих людей просто не реєструють взагалі. Вірогідність застосування насильства зростає в геометричній прогресії

«Поширена практика поліцейських – коли затриманих людей просто не реєструють взагалі. Ніде не фіксують, і людина перебуває в статусі запрошеної особи, нібито вона «самостійно прийшла». А якщо так, то вона не отримує безкоштовного адвоката і опиняється віч-на-віч з поліцейським. Це використовується поліцейськими для певного тиску. Вірогідність застосування насильства зростає в геометричній прогресії. Ще 3-5 років тому таких випадків «не реєстрації» було набагато менше», – сказав Радіо Свобода Юрій Бєлоусов.

Ціна питання не названа

Новий механізм забезпечення прав затриманих згодом планують запровадити в усіх ізоляторах і поліцейських дільницях України, обіцяють в МВС. Та конкретних термінів не називають. Відомо, що наступним після Дніпра цього року буде Херсон.

Не оприлюднюють і даних про вартість проекту для бюджету. Високопосадовець Нацполіції Костянтин Бушуєв сказав лише, що це «задоволення не з дешевих», але воно «того вартує».