Будь-хто може «перехопити гру» – в IRI прокоментували політичні настрої в Україні

Багато українських виборців ще не визначились, кого вони будуть підтримувати на парламентських виборах 2019 року і чи будуть вони голосувати взагалі, про це свідчить опитування Міжнародного республіканського інституту США (IRI).

«Дані свідчать, що виборці загалом ще не визначились стосовно 2019-го ... Кількість тих, хто не визначився, з точки зору IRI, свідчить про справжню можливість для партій активно засвідчувати свої позиції, «потиснути руки» новим виборцям, сформувати стратегію, донести її до громадян».

Так прокоментувала результати цьогорічного опитування, проведеного в Україні, експерт Міжнародного республіканського інституту США Кейті ЛаРок в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

«Замість засмучуватись нерішучістю виборців і їх підтримкою інших партій, я вважаю, що на цій стадії ситуація дуже конкурентна. Це справжня можливість для партій виявити себе. Гадаю, для цього є ще багато часу», – наголосила вона.

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Деякі проєвропейські партії, можливо, захочуть поєднати зусилля і об’єднатись у спільний фронт перед виборами

Коментуючи те, що партія «Батьківщина» стала лідером за рівнем підтримки респондентів у 11 з 24 опитуваних міст, ЛаРок відзначила: «Гадаю, «Батьківщина» добре себе почуває. Але будь-хто може перехопити цю гру в перегонах за перемогою. Якщо більш уважно подивитись на наші дані, то видно, що деякі проєвропейські партії, можливо, захочуть поєднати зусилля і об’єднатись у спільний фронт перед виборами. Там, де є синергії їх платформ, вони можуть покращити результати опитувань. На даній стадії будь-хто може виграти».

На сході України настрої також змінюються, наголошує аналітик: «Вперше за багато років ми бачимо плюралізм в цих регіонах. Це не одна домінуюча партія, а є вибір».

«Ці регіони, можливо, найбільше постраждали від конфлікту на сході України. Їх економіка зазнала значних втрат. Ці регіони сильно покладались на російські ринки. Їм потрібно пристосовуватись, тому думаю є великий негатив стосовно того, що відбувається в країні в цих регіонах, ніж, можливо, на заході України чи в інших частинах країни», – наголосила експерт.