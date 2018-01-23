Опитування: дві третини українців вважають, що країні потрібні нові лідери

Дві третини населення України (67%) вважає, що Україна потребує нових політичних лідерів, проте лише 19% вірять, що такі лідери вже є, свідчить опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва й соціологічної служби Центру Разумкова, презентоване 23 січня у Києві.

У відкритому питанні (коли респонденти самі називали прізвища) найчастіше були названі: Святослав Вакарчук, Євген Мураєв, Вадим Рабінович, Володимир Зеленський, проте ці прізвища називали 1–2% населення, заявляють автори дослідження.

«Наприкінці 2017 року, так само, як і наприкінці 2016 року, в Україні немає жодного політичного лідера і громадського діяча, довіра до якого переважала б над недовірою», – йдеться в дослідженні.

Серед соціальних інституцій найкращий баланс довіри (перевагу довіри над недовірою) мають волонтерські організації (+37%), Збройні сили України (+37%), Церква (+25%), громадські організації (+4%). Натомість решта інституцій, довіра до яких оцінювалася в опитуванні, мають негативний баланс довіри.

Із політичних інститутів найгіршу оцінку за довірою отримали: Верховна Рада України (–76 %), державний апарат (–75%), політичні партії (–71%), уряд України (–65%), президент України (–60%).

До лідерів недовіри також потрапили такі складові правоохоронної системи, як суди (–75%) та прокуратура (–74%). Високим рівень недовіри виявився і до комерційних банків (–73%) і Національного банку України (–67%). Найгірший баланс довіри/недовіри мають російські ЗМІ(–77%).

Згідно з опитуванням, негативний баланс довіри/недовіри мають й інші соціальні інституції: поліція (–46%), СБУ (–26,5%), профспілки (–25%), західні ЗМІ (–22%), патрульна поліція (–19%), омбудсман (–17%), НАБУ (–12%), органи місцевого самоврядування (–12%), ЗМІ України (–6%).

Дослідження проведене з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитані 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в межах проекту МАТРА посольства Нідерландів.

У листопаді чотири впливові соціологічні компанії України оприлюднили дані опитування, згідно з яким, якби вибори президента відбулися найближчим часом, у трійку лідерів увійшов би музикант Святослав Вакарчук (12,1%). На першому місці, за цим опитуванням, – Петро Порошенко (16,1% тих, хто визначився з вибором). На другому – Юлія Тимошенко із 14,4%.

Окрім того, результати опитування, оприлюдненого 28 листопада аналітичним центром зі США «Міжнародний республіканський інститут» (International Republic Institute, IRI), свідчать, що до музиканта, колишнього народного депутата України (2007–2008, склав повноваження достроково) Святослава Вакарчука прихильно ставляться 37% українців.

Сам Вакарчук пізніше оприлюднив у соцмережах відеозвернення, в якому заперечив свої президентські амбіції.