Формується міжнародна антикремлівська коаліція, яка буде протидіяти режиму Путіна – Джердж

Кілька днів тому ЄС оприлюднив плани створення безкордонного «військового шенгену», який дозволить арміям і техніці оперативно з’являтися там, де цього потребуватиме критична ситуація. Напередодні деякі дипломатичні джерела ЄС пояснили: «ці пропозиції мають практичний вимір, але їхня ціль очевидна в той час, коли загострюється напруга із Росією». Європа «прокинулась» і зараз буде більш динамічно вирішувати питання своєї безпеки, вважає член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець. Адже зараз, за його словами, ситуація зі Збройними силами в ЄС погана. Водночас, на думку голови Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергія Джерджа, загрозу Росії в Європі досі недооцінюють, хоча уже формується міжнародна антикремлівська коаліція, яка буде протидіяти режиму Путіна.

Чотири роки тому Росія окупувала український Крим, стільки ж підтримує бойовиків на Донбасі, а зараз готується до війни з Заходом, Європа змушена буде відповідати їй, вважає політолог Григорій Перепелиця.

За 4 роки війни їм трошки дійшло, що це вже не жарти з Росією і треба готуватися до оборони Європи

«За 4 роки війни (на Донбасі, де Росія підтримує бойовиків – ред.) їм трошки дійшло, що це вже не жарти з Росією і треба готуватися до оборони Європи. В них же до цього часу не було ніяких приготувань. В результаті залишилася та військово-транспортна інфраструктура, яка була ще за часів Холодної війни. В них же таке роззброєння було, як і у нас. Запанувала думка, що все, війні прийшов кінець, більше ніколи війни не буде. Тому в них всі транспортні комунікації також значно застаріли», – наголошує Перепелиця.

Відповідно, зауважує політолог, цілком зрозуміло, що європейці почали дивитися, в якому стані знаходиться їхня система оборони.

Європейські держави об'єдналися політично та економічно, але свою інфраструктуру не підготували до війни, зазначає член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець.

«Тому зараз будуть зміцнювати шляхи, мости, переходи, будувати платформи для розгрузки важкої техніки, військові та польові аеродроми», – каже Якубець.

Окрім цього, потрібно вирішити ще низку питань воєнно-політичного характеру щодо законодавства, наголошує експерт, щоб познімати всі перепони для вільного пересування військових вантажів Європою.

«Будь-який вантаж може від Польщі до Іспанії або Португалії проїхати за одну добу. А от військова техніка, військові підрозділи, озброєні боєприпасами і іншими небезпечними речовинами, цього зробити не можуть», – розповідає експерт.

Водночас в Європі є країни, які вже готові до цього, заявляє Якубець.

«Країни Балтії вже зробили єдиний оперативний простір з військових питань. Зараз там всі військові питання вирішуються за єдиним законодавством, за єдиними нормами і підходами», – зазначає експерт.

Небезпека з боку Росії, яка триває останні роки, все більше стосується Європейського союзу, переконаний Якубець. А це, за його словами, призведе до того, що європейці будуть змушені розвивати Збройні сили Євросоюзу.

Європа вже прокинулась і зараз буде більш динамічно виконувати питання щодо своєї безпеки

«Європа вже прокинулась і зараз буде більш динамічно виконувати питання щодо своєї безпеки... Вони все роблять по нотах: спочатку інфраструктуру, потім вдосконалення законодавчої бази і паралельно створення сил та підготовка», — відзначає Якубець.

Але на сьогодні ситуація зі Збройними силами в Європейському союзі, на думку експерта, вкрай погана.

Загалом по Збройних силах, які є в ЄС, ситуація дуже паршива

«Загалом по Збройних силах, які є в ЄС, ситуація дуже паршива. Вона ще гірша, ніж у нас була. Дай Бог, щоб там хоча б було 600-800 тисяч угруповання армії», – підкреслює Якубець.

При цьому 60% всього цього угруповання, наголошує експерт, – це підрозділи для забезпечення дій НАТО. Тому, на його переконання, вільних засобів і сил в Європі не дуже багато.

Голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж звертає увагу на те, що в Європі досі недооцінюють загрозу від Росії.

«Не пройшли ще в своєму усвідомленні ті люди, які приймають рішення в європейських країнах, розуміння саме того, чим сьогодні є Російська Федерація, Кремль, персонально Путін для світу», – міркує експерт.

Але, зауважує Джердж, вже зараз «ми спостерігаємо формування міжнародної антикремлівської коаліції, яка буде протидіяти режиму Путіна».

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі ​