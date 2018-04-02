«Просто політичні вкидання» – Жданов про зосередження техніки бойовиків

Бойовики, хоч і не дотримуються великоднього перемир’я, але наразі не готуються до наступу, стверджує речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин. А безпековий експерт Василь Богдан переконаний: для поступу у врегулюванні конфлікту до перемов між спецпредставником США з питань України Куртом Волкером та помічником президента Росії Владиславом Сурковим має долучитись український представник.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що ситуація на сході зараз стабільна, змін немає, а інформація про зосередження техніки – це піар українських політиків.

Там йде постійна ротація підрозділів з технікою

«Та нічого там не відбувається, просто політичні вкидання. Там йде постійна ротація, в тому числі і підрозділів з технікою. Просто Міністерство оборони мовчить-мовчить, а потім, коли потрібно – раз: «ой, ми побачили зосередження техніки». А загалом ситуація там зараз стабільна, близько 35 тисяч вони тримають під зброєю, ніяких там бойовиків, відсотків 20 наших, відсотків 80 – це росіяни-контрактники, підпорядкування в них йде через Південний округ».

Слова Жданова підтверджує й речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Волошин.

Ми знаємо все, що відбувається на «їхній» території, хоч би як вони не намагалися це приховати

«Ми моніторимо і знаємо все, що відбувається на «їхній» території, хоч би як вони не намагалися це приховати. Дійсно, вони переміщують зараз і озброєння, і техніку, зосереджуючи на одних ділянках, перекидаючи з інших ділянок, і ці факти помітила спостережна місія ОБСЄ. Проте бойовики намагаються все це приховати. Вчора, наприклад, було повідомлення про те, що збили безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ», – розповів він в ефірі «Ранкової Свободи».

За словами Волошина, переміщення пов’язане зі зміною погодних умов і не свідчить про підготовку до наступу.

Зосередження сил і засобів говорить про те, що ударне групування на даний момент не формується

«Зосередження цих сил і засобів на тих ділянках і на тих театрах говорить про те, що ударне групування поки що на даний момент не формується для ведення якихось серйозних наступальних дій та ударів», – запевняє речник Генерального штабу.

Експерт з питань безпеки Василь Богдан, коментуючи ситуацію на Донбасі, висловлює переконання, що в переговорному процесі не вистачає присутності України. Так, на його думку, український представник мав би долучитись до зустрічей спецпредставника США з питань України Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова.

Наші інтереси можуть бути враховані лише тоді, коли там буде український представник

«Звичайно, українська сторона вдячна і Сполученим Штатам Америки, і Курту Волкеру за те, що вони турбуються про наші інтереси, але, як на мене, наші інтереси можуть бути стовідсотково враховані лише тоді, коли там буде український представник, і ми уникнемо всіляких ризиків стосовно того, що там можуть бути досягнуті якісь сепаратні домовленості не в інтересах української сторони», – впевнений дослідник.

Він висловлює стриманий оптимізм з приводу кадрових змін, які відбулися в США: наприклад, призначення на посаду держсекретаря колишнього директора ЦРУ Майка Помпео, а радником з питань національної безпеки Джона Болтона, на думку Богдана, затятого критика Росії.

Втім, наголошує експерт, основним залишається реформування армії в самій Україні.

Темпи, якими Україна відроджує свої збройні сили, потрібно пришвидшити

«Темпи, якими Україна відроджує свої збройні сили, потрібно пришвидшити, особливо в сфері забезпечення сучасним озброєнням, тому що в повній мірі сподіватись, як на мене, на ті кроки, які здійснюють США та інші окремі країни по забезпеченню України озброєнням і військовою технікою, поки ще не є достатніми», – констатує він.

Це відродження, додає Богдан, має стосуватись і ракетобудування.

«Вільха» починає літати, і «Тополь» десь до кінця року почне працювати в цьому відношенні. Поки ми не мобілізуємо свій оборонний комплекс на забезпечення внутрішніх проблем, як на мене, нам суттєвої допомоги з боку інших країн очікувати не доводиться», – стверджує експерт.

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