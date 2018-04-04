Радіо Свобода Daily: відбулося гучне затримання майданівця Бубенчика

Затримання Бубенчика

Активіста Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, затримали і доставили до Печерського районного суду Києва. Йому оголосили про підозру у вбивстві двох правоохоронців та одного замаху на вбивство.

Суд над Бубенчиком швидко набув широкого резонансу, користувачі соцмереж активно говорять про «помсту майданівцям» з боку силовиків. На засідання одразу ж прибули народні депутати Володимир Парасюк та Семен Семенченко. Втім, обрання запобіжного заходу відклали.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Затримання Бубенчика, підозрюваного у вбивстві двох силовиків: фоторепортаж із зали суду

Та це не єдине затримання, про яке сало відомо минулої доби. Також:

Затримали підозрюваного у підготовці вибуху біля телеканалу «Еспресо».

Затримали двох виконавців підриву польського «Меморіалу Орлят» на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус.

Затримали депутата підконтрольної Росії Євпаторійської міської ради окупованого Криму за підозрою у причетності до анексії півострова.

Холодницький в ГПУ

Тим часом керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький сходив на допит в ГПУ, але жодних слідчих дій проведено не було. Холодницький відмовився надати зразки голосу, написав клопотання про те, щоби його справу вів інший підрозділ ГПУ і заявив, що готовий клопотати про своє відсторонення на час проведення слідства в його справі.

Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) висувають проти нього досить серйозні звинувачення: маніпулювання свідками, тиск на прокурорів, зумисне гальмування справ, «злив» інформації учасникам провадження. Поки що змісту записаних прокуратурою розмов у кабінеті Холодницького не оприлюднюють. Проте керівник САП уперше прокоментував, як він розцінює кожен аспект звинувачень на свою адресу.

Сьогодні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький разом із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником й генеральним прокурором Юрієм Луценком виступатимуть перед депутатами у Верховній Раді.

Катери «Айленд»

Після розслідування «Схем» у Збройних силах знову заговорили про передачу катерів «Айленд» Україні. Командування Військово-морських сил ЗСУ заявило, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду Сполучених Штатів Америки та починає «його міжвідомче погодження».

Процес погодження передачі американських катерів Україні розпочався ще у 2014 році і формально був заблокований через бюрократичні перепони, але це також могло бути обумовлено і комерційним інтересом заводу українського президента «Кузня на Рибальському», єдиного українського заводу, який нині завантажений держзамовленням з відновлення флоту та постачає озброєння ВМС, йшлося у матеріалі журналістів програми «Схеми», опублікованому 29 березня.

100 років Олесю Гончару

3 квітня вшанували пам’ять письменника Олеся Гончара. Цього дня виповнилося 100 років від дня його народження, а також минуло 50 років створення роману-бестселера «Собор», який писався на дніпропетровському матеріалі.

До цієї дати ми опублікували розповідь Віталія Портникова про те, як він познайомився й спілкувався з Гончаром у 1986 році, а також додали уривки інтерв'ю, яке за більш ніж 30 років було опубліковано в Україні лише один раз – у газеті Дніпропетровського державного університету, якому в 2008 році було присвоєне ім'я Гончара.

Виграти битву за життя

І про диво, створене людськими руками. Боєць 72-ї бригади Дмитро Краслянський вперше зустрівся з лікарями шпиталю Мечникова, які три роки тому його врятували. Після поранення під Савур-Могилою чоловікові не давали шансів на життя. Втім, медики зробили майже неможливе: боєць не лише вижив, а й згодом став на ноги. Про зворушливу зустріч лікарів і військового та про його історію порятунку дізнайтесь з перших вуст.

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