Радіо Свобода Daily: Порошенко вперше прокоментував ситуацію довкола «Айлендів»

«Плівки Холодницького»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи розмов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, зроблені на «жучок» в акваріумі його кабінету. У медіа з’явилась також копія звернення керівника НАБУ Артема Ситника до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) із переліком порушень, яких, на переконання Ситника, припустився Холодницький у роботі. Щоб керівники антикорупційних відомств пояснили суть конфлікту, депутати викликали їх до Верховної Ради. Проте роз’яснень по суті парламентарі майже не почули. Важливо, що Холодницький не спростував, що на плівках – його голос, проте назвав їх «хорошою грою на публіку» та «нарізкою слів».

Порошенко про «Айленди»

Після розслідування програми «Схеми» президент України Петро Порошенко вперше публічно прокоментував ситуацію довкола американських катерів «Айленд» класу Island, які уряд Сполучених Штатів Америки хоче подарувати Україні. Президент заявив, що Україна таки отримає їх вперше від 2014 року, відколи почалися перемови щодо їхньої передачі, а журналістів він назвав «зрадофілами». При цьому раніше президент у відповідь на запитання журналістів «Схем» про «Айленди» розсміявся і відповіді не дав. А пізніше його адміністрація у письмовій відповіді заявила, що коментувати це питання не є компетенцією президента.

Якщо Ви ще не бачили сюжету про катери, то він тут.

І декілька анонсів на сьогодні:

Печерський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід для активіста Майдану Івана Бубенчика. Ось 5 запитань та відповідей про його справу.

В окупованому Росією Криму продовжать розгляд апеляції на продовження арешту Володимира Балуха, який відмовляється припинити голодування.

А щодо позафракційного народного депутата Надії Савченко мають провести психофізіологічну експертизу із застосуванням поліграфа.

12 фактів про Квітку Цісик

Українка Квітка Цісик народилася і все життя прожила у США. Її голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес. Із нею працювали Майкл Джексон, Вітні Г'юстон та інші світові зірки. Та в Україні її почули здебільшого після смерті співачки. Дві україномовні платівки, які вона випустила за свій кошт, досі популярні. 4 квітня Квітці Цісик виповнилося б 65 років. Пропонуємо згадати цікаві факти з її біографії і, звісно, послухати її неперевершений голос.

Будьте вірними собі й пам’ятайте, звідки походите!

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