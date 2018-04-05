Контракти для друзів Путіна: переходом через бухту в Севастополі займеться компанія Ротенберга?

(Рубрика «Точка зору»)

Андрій Покровський

Епопея з будівництвом чи то мосту, чи то тунелю через Севастопольську бухту увійшла в нову фазу ‒ «повторення ‒ мати навчання». Влада знову оголосила конкурс і шукає проектувальника для об’єкта замість того, який відмовився від роботи через санкції. Які російські компанії ризикнуть зв’язуватися з «токсичним» Кримом?

Прямо перед виборами російського президента «будівництво століття» в Севастополі зависло в повітрі ‒ через загрозу можливих санкцій підрядник передумав проектувати тунель під Севастопольською бухтою. Російське товариство з обмеженою відповідальністю «УСК-МОСТ» відмовилося від виконання завдання, незважаючи на те, що в грудні 2017 року виграло конкурс. Цей підрядник відомий тим, що будував у сусідній Росії міст через протоку Босфор Східний у Владивостоці (міст на острів Російський) та об’єкти проекту «Ямал СПГ» (будівництво порту в селищі Сабетта).

За інформацією сайту Rucompromat, група компаній «СК-МОСТ» станом на 2017 рік підконтрольна бізнесменові Руслану Байсарову. Раніше вона належала структурам друга президента Росії Володимира Путіна Геннадія Тимченка, у якого в 2015 році купив перший пакет акцій Байсаров, через рік довівши кількість своїх акцій до 56%.

Через загрозу санкцій підрядник передумав проектувати тунель під Севастопольською бухтою

13 березня російський губернатор Севастополя Дмитро Овсянников повідомив, що переможець конкурсу боїться санкцій, тому буде укладений новий контракт.

Як відомо, «опрацювати питання» будівництва переходу через Севастопольську бухту доручив у вересні минулого року президент сусідньої Росії Володимир Путін, тому зрив виконання президентського доручення поставив севастопольських чиновників у дуже делікатне становище.

3 квітня стало відомо, що пошук проектувальника відновлений. Департамент транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя оголосив новий конкурс на підготовку техніко-економічного обґрунтування будівництва транспортного переходу через Севастопольську бухту. Інформація про це розміщена на сайті держзакупівель.

«Початкова (максимальна) ціна контракту ‒ 28 мільйонів рублів», ‒ мовиться в документації (нині це понад 12 мільйонів 800 тисяч гривень – ред.). Джерелом фінансування названий бюджет міста. Розгляд заявок відбудеться 26 квітня. Термін виконання робіт ‒ до 15 грудня 2018 року.

Цікаво, що в грудневому конкурсі була зазначена вища ціна ‒ 30 мільйонів рублів, а АТ «УСК-МОСТ» виграло контракт, запропонувавши ціну в 29,75 мільйона (у гривнях на цей час: понад 13,7 мільйона; понад 13,6 мільйона – ред).

«Ми отримали аванс, але гроші в повному обсязі повернули й розірвали [контракт] в установленому порядку»

«Ми отримали аванс, але гроші в повному обсязі повернули й розірвали [контракт] в установленому порядку. Було повернення отриманих грошей плюс оплата недодержок, пов’язаних з неналежним виконанням умов договору, яке нам визначив 44-ФЗ (номер відповідного закону Росії – ред). Плюс витрати через забезпечення умов контракту мали. Безумовно, ми пішли на витрати, але в зв’язку з рішенням наших акціонерів нам замовник витрати не компенсував, бо договором була передбачена здача робіт в повному обсязі. Так, ми зробили перспективні створи проходження тунельного переходу, були розглянуті варіанти проходження мостового переходу, проведені узгодження з зацікавленими особами: Міноборони (Росії – ред.), наприклад. Ми розпочали діалог з власниками мереж і територій. Всі ці напрацювання ми в робочому порядку передавали та узгоджували з замовником. Компанія, яка буде закінчувати роботи, зможе їх використовувати. Все це було безоплатно передане. Сподіваємося, що наша робота втрачена не буде», ‒ повідомив одному з севастопольських ЗМІ заступник гендиректора АТ «УСК-МОСТ» Андрій Анікін.

Для друзів ‒ усе, для інших ‒ закон?

У попередньому тендері, який виграло «УСК-МОСТ», окрім нього, брали участь ще 5 претендентів із сусідньої Росії. Це ФБДУ (федеральна бюджетна державна установа) «Центральний науково-дослідний проектний інститут міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Російської Федерації», ТОВ «Яуза-проект» (Москва), ТОВ «Спецтехмонтаж» (Москва), АТ «Інститут Діпробудміст-Санкт-Петербург» і ТОВ «Елрем Сервіс» (Тольятті).

Відомо, що «Діпробудміст» (рос. «Гипростроймост») пропонував ціну в 28 мільйонів рублів, ФБДУ ‒ 29,5 мільйонів, «Яуза-проект» ‒ 29,75 мільйонів, «Спецтехмонтаж» ‒ 27 мільйонів і «Елрем Сервіс» ‒ 30 мільйонів (у гривнях нині: понад 12,8 мільйона; понад 13,5 мільйона; понад 12,3 мільйона; понад 13,7 мільйона – ред.).

Найбільш солідний вигляд має «Діпробудміст», що має аналогічні контракти більш ніж на 4 мільярди рублів і перевершує за цим показником майже в 10 разів кожного з решти учасників торішнього тендеру. До речі, в грудні той же Андрій Анікін говорив: «Роботу плануємо провести в партнерстві з провідними проектними інститутами. Це, наприклад, наш давній партнер «Діпробудміст» (проектувальник Керченського мосту), який посів друге місце в цьому конкурсі, і «Ленметродіпротранс» ‒ провідний сьогодні інститут з проектування тунелів».

Директором АТ «Інститут Діпробудміст-Санкт-Петербург» є Ілля Рутман. Голова ради директорів ‒ Юрій Ліпкін. У цього підприємства є дочірні: ТОВ «Мостове бюро», ТОВ «УК «Міст», ТОВ «Містпроект» та ЗАТ «УК «Діпробудміст ‒ Санкт-Петербург».

За інформацією російських ЗМІ, «Діпробудміст» контролює колишній спаринг-партнер Володимира Путіна по дзюдо та мільярдер Аркадій Ротенберг.

​Серед об’єктів проектування останніх років АТ «Діпробудміст» у сусідній Росії ‒ мостові переходи на острів Російський через протоку Босфор Східний, через Волгу на ділянці Саратов ‒ Урбах, Кіровський через річку Самару, через річку Амур поблизу села Нижньоленінське, через Волгу поблизу селища Поднов’є Нижегородської області; мости на суміщеній (автомобільній та залізничній) дорозі Адлер ‒ гірськокліматичний курорт «Альпіка-Сервіс»; тунель у Нижньому Новгороді; Малий Устьїнський міст через річку Яузу в історичному центрі Москви.

Великі контракти в Криму отримують винятково друзі Путіна

Можливо, саме АТ «Інститут Діпробудміст ‒ Санкт-Петербург» із великою часткою ймовірності й займеться проектуванням транспортного переходу через Севастопольську бухту, бо з вересня 2016 року вже перебуває під санкціями Мінфіну США як один з проектувальників споруджуваного Керченського мосту.

Тим більше, що великі контракти в Криму отримують виколючно друзі Путіна.

Будуватимуть, поки «віслюк або емір не помре»

Наразі основну частину Севастополя та його Північну сторону пов’язує катерне сполучення через Севастопольську бухту, але через шторми рейд часто закривають. Про транспортний перехід через води норовливого моря в «місті-герої» мріяли завжди, але будівництву мосту усіма силами опирався Чорноморський флот Росії: при підриві цього об’єкта кораблі опиняться замкненими в бухті.

Можливо, саме тому представники нинішньої севастопольської влади частіше говорять саме про тунель, хоча наразі незрозуміло, що саме будуватимуть. Варіанти мають запропонувати проектувальники.

Будівництву мосту опирався Чорноморський флот Росії: при його підриві кораблі будуть замкненими в бухті

Думки фахівців розходяться. Так, український інженер Борис Скоробогатов, який працював над генпланом Севастополя, стверджує, що варіант тунелю на Північну сторону міста ніколи не розглядався серйозно.

«Тунель ‒ це неймовірно дорога штука. Якщо її порівняти з тунельним метрополітеном, то вона мінімум у три рази дорожча. Документація щодо будівництва мостового переходу для Севастополя була розроблена ще в 1990-і роки. Тунельний варіант навіть не розглядали, це абсурдне рішення. Там рельєфні умови дуже складні», ‒ говорить він.

Під іншим кутом бачить ситуацію редактор відділу економіки видання «Лівий берег» Андрій Яницький. Він вважає, що «севастопольський тунель» для влади міста ‒ щось на зразок місцевого Керченського мосту: «Мені здається, це такий «маниловський прожект». Незрозуміло, буде він реалізований чи ні. Так званий губернатор, який розповів це все Путіну й затвердив проект, вже не буде на посаді, коли справа дійде до реалізації. Для Дмитра Овсянникова це радше ідея, навколо якої можна об’єднати севастопольців, такий собі аналог мосту через Керченську протоку».

Для Овсянникова це ідея, навколо якої можна об’єднати севастопольців, аналог Керченського мосту

Як відомо, Ходжа Насреддін пообіцяв емірові Бухари, що навчить його віслюка богослов’я, справедливо міркуючи, що за 20 років, відведених для «реалізації проекту», хтось із них вже обов’язково помре: або він сам, або емір, або віслюк.

Російського губернатора Севастополя обрали у вересні на 5 років, і йому, з огляду на досвід мандрівника та філософа Насреддіна-ефенді, можна не боятися, що доведеться відповідати за виконання ідеї транспортного переходу через бухту.

Андрій Покровський, кримчанин (ім’я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії