Вибух під каналом «Еспресо»: ГРУ Росії проти України?

СБУ та прокуратура Києва розкрили злочинну групу, яка організувала вибух біля офісу телеканалу «Еспресо» у жовтні минулого року, та затримали одного з чотирьох співучасників. Про це представники обох відомств повідомили на спільному брифінгу. За словами силовиків, ідеться про теракт та замах на депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука, який координував співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Однак кінцевою метою атаки було залякування людей та дестабілізація ситуації в Україні, стверджують представники СБУ і прокуратури. У російській владі цю заяву наразі не коментують. Частина українських експертів попереджає про подальші спроби терористичних атак із боку Росії, частина оцінює заяви про російський слід у вибуху критично. Депутат Ігор Мосійчук, один із потерпілих, не виключає, що така інформація допоможе визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Вибух під телеканалом «Еспресо» 25 жовтня 2017 року мав на меті замах на депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука, а координував його оперативний співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Про це на брифінгу в Києві заявив перший заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Представник спецслужби додав, що СБУ відомо, за яким паспортом та під яким іменем росіянин в’їхав до України. Але, за даними слідства, це підробний документ, виготовлений навмисне для виконання цього завдання, повідомляє посадовець.

Представник ГРУ та його співучасники використовували для підготовки теракту гаражні бокси в одному з гаражних кооперативів Києва. Там слідчі виявили зброю і вибухівку

«Представник ГРУ та його співучасники використовували для підготовки теракту гаражні бокси в одному з гаражних кооперативів Києва. Там слідчі виявили зброю і вибухівку: гранати, гранатомет, вибухові речовини та інші елементи для виготовлення вибухівки. Вони регулярно відвідували місцевість біля телеканалу, а також інші місця, де бував Мосійчук. Одного з фігурантів справи, Михайла М’ятних, – затримано у Києві за місцем проживання. Інших – оголошено в розшук і повідомлено про підозру заочно. Можуть бути й інші співучасники», – наголосив представник СБУ.

На цьому ж брифінгу перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко повідомив, що слідчі та спецслужби «допитали 800 свідків, вивчили відео зі 112 камер», а також проаналізували телефонні переговори, отримавши через суд доступ до даних телефонних операторів.

Раніше цього тижня голова СБУ Василь Грицак заявив про затримання підозрюваного у підготовці вибуху біля телеканалу «Еспресо» та розкриття цього злочину.

За його словами, під час слідства в ході обшуків «було вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі та документи, що можуть вказувати на причетність згаданої особи до скоєння цього злочину».

Три українці організували вибух за підтримки та за гроші ГРУ Росії – СБУ

В СБУ на прохання Радіо Свобода розкрили подробиці вербування українців для вчинення теракту біля телеканалу «Еспресо». Ідеться про Олександра Григоряна, який наразі перебуває в анексованому Криму, про Ігоря Лисака, який після теракту виїхав до Росії та веде там бізнес, і про Михайла М’ятних, який залишився у Києві, а днями був затриманий.

«Двоє підозрюваних у цей час (вербування – ред.) були у Росії. Григорян виїхав туди ще у 2013 році, Лисак – періодично їздив туди з питань бізнесу. Офіцер ГРУ познайомив між собою Григоряна і Лисака, а Михайла М’ятних, який їм допомагав, вони вже знайшли самостійно», – повідомив Віктор Кононенко.

«Конкретна сума на сьогодні не встановлена, але те, що кошти були передані, ми знаємо», – уточнив Віктор Кононенко. І додав, що на ці гроші Олександр Григорян відтоді живе на окупованих територіях, а Ігор Лисак – вклав їх у свій бізнес у Росії.

Ще одна деталь: СБУ та прокуратура Києва визначили імена фігурантів злочину у грудні 2017 року, але не розголошували їх до сьогодні, щоб зібрати всі необхідні докази та задокументувати дії цих осіб.

Навіщо атакували Мосійчука? Версії слідства та потерпілих

Перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко наголосив, що змовники мали на меті підірвати не будь-кого, хто виходив з будівлі телеканалу, а конкретно народного депутата Ігоря Мосійчука, але мали і більш далекосяжну ціль.

«Мета замаху – прописана у фабулі статті Кримінального кодексу України «Tерористичний акт». Це порушення громадської безпеки, залякування людей, розв’язування воєнних дій, дестабілізація ситуації. Наразі ми вбачаємо саме таку мету. Коли будуть затримані та допитані інші учасники цього злочину, ми, імовірно, дізнаємося і про інші цілі», – наголосив прокурор.

Раніше у прокуратурі Києва розглядали три основні версії подій: замах на вбивство депутата Ігоря Мосійчука, організований спецслужбами Росії, політична діяльність Мосійчука та особисті мотиви щодо нього. Однак слідство не відкидало і того, що мішенню міг бути політолог Віталій Бала чи будь-хто з інших потерпілих.

Народний депутат від «Радикальної партії Ляшка» Ігор Мосійчук, який постраждав від вибуху, на прохання Радіо Свобода виклав свою думку про цілі теракту.

«Мотиви – дуже прості. Це моя позиція щодо російської агресії та боротьби проти неї. Моя підтримка народів Кавказу, які нині воюють. До того ж у них був інший мотив: бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, вплинути на тверду позицію нашої партії та фракції, на нашого лідера Олега Ляшка. Політична дестабілізація була одним з елементів», – стверджує народний депутат.

5 квітня в ефірі Радіо Свобода політолог Віталій Бала, який теж постраждав від вибуху, висловив сподівання, що в суді чітко пролунає, хто був замовником вибуху.

«Я сподіваюся, що саме в суді буде чітко зрозуміло, по-перше, хто є замовником. Це – найважливіше. Бо тоді буде розставлено крапки над «і»: чи це внутрішня ситуація сприяла терактові, чи все-таки ідеться про зовнішні моменти. Тим більше, що у листопаді минулого року спецслужби вже почали «вести» Володимира Рубана, який, як вони кажуть, планував великі теракти. Як що це (вибух під «Еспресо» – ред.) лягає у таку логіку – це один сценарій і мотивація. Якщо не лягає – тоді буде зрозуміло на суді, чому саме, і що відбулося. Тому не треба забігати наперед», – закликав Бала, пропонуючи дочекатися результатів допитів та судів над ключовими фігурантами справи.

Реальна перемога СБУ чи фейк? Думки експертів розійшлися

Чи СБУ та прокуратура дійсно розкрили злочин, підготовлений російськими спецслужбами, чи це є черговим «фейковим успіхом», може показати лише суд, стверджує у розмові з Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов.

Я не думаю, що наші політики є якоюсь загрозою або становлять інтерес для Росії. Чекаймо результатів. Якщо ж організатором злочину є дійсно офіцер ГРУ – то тут треба висувати претензії Росії

«Я не думаю, що наші політики є якоюсь загрозою або становлять інтерес для Росії. Чекаймо результатів. Якщо ж організатором злочину є дійсно офіцер ГРУ – то тут треба висувати претензії Росії, аж до офіційної ноти протесту МЗС. Якщо справу доведуть до суду і винуватець отримає серйозне покарання – що ж, це буде приклад гарної роботи спецслужб з запобігання подальшим терактам. Якщо ж справа не дійде до суду і порине в небуття десь архівах СБУ – то це черговий фейк», – розмірковує експерт.

Ігор Мосійчук, зі свого боку, вважає розкриття справи про вибух, у якій він є потерпілим, серйозним успіхом СБУ та новою підставою для тиску на Росію.

«Це дуже важливий успіх. Більше того, доведено участь у злочині співробітника Головного розвідувального управління Російської Федерації. А два виконавці злочину переховуються на окупованих Росією територіях у Криму та в Ічкерії. Ми зараз вимагатимемо видати цих осіб українській державі за вчинення тяжких злочинів. Якщо ж вони не будуть видані – ми звертатимемося до Міжнародного кримінального суду, і наполягатимемо на визнанні Росії країною-терористом», – каже депутат.

Зі свого боку, політолог Олександр Палій напередодні прогнозував в ефірі Радіо Свобода, що спроби організованих Росією терактів частішатимуть у міру того, як вона вичерпуватиме інші важелі тиску на Україну.

«Росія, якій не вдалося внутрішнє розхитування України, через ті чи інші суспільні проблеми та корисних ідіотів, буде діяти через тероризм. Який насправді є «зброєю слабких». Це доказ того, що Україна на сьогодні з основними викликами впоралася… Насправді ж Росія може створювали велику кількість таких диверсійних груп, і це буде велика робота – протидіяти їм», – визнає політолог.

25 жовтня 2017 року стався вибух під стінами будівлі телеканалу «Еспресо» у Києві, двоє людей загинули. Ще троє були поранені, зокрема народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала та місцева мешканка, яка проходила поруч. Інцидент слідчі прокуратури кваліфікували як терористичний акт.