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06 Квітень 2018, Київ 09:26
Суспільство

Єдинороги, Фріда, супергерої і «Зоряні війни»: незвичайний погляд на великодню писанку

Ілюстраційне зображення

Традиція оздоблення яєць різними візерунками з'явилася ще в язичницькі часи. Тоді це робили на честь приходу весни. Пізніше яйце як символ нового життя перетворилось на один з головних і невід'ємних атрибутів святкування Великодня.

В Україні писанкарство як явище набуло поширення у часи Київської Русі. Відтоді писанка стала для українців справжнім культурним надбанням, а кожен регіон створив свої, особливі техніки декорування.

Існує багато способів оздоблення великодніх яєць. Відтак є крашанки, писанки, мальованки, дряпанки чи, наприклад, крапанки. Але останніми роками у сучасному світі неабиякої популярності набирає мода на прикрашання їх малюнками та візерунками, які відрізняються від класичних. Радіо Свобода зібрало 20 незвичних, а інколи навіть дивних оздоблень одного з головних великодніх атрибутів.

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