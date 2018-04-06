Суд проти вбитого «Гіві» вийшов із глухого кута: справу повернули прокуратурі

Дніпро – У четвер призупинили судовий процес проти обвинуваченого Михайла Толстих, бойовика, відомого як «командира угруповання «Сомалі» на прізвисько «Гіві», якого вважають загиблим. Суд у Павлограді ухвалив рішення про повернення обвинувального акту прокуратурі. Сторона обвинувачення тепер має надати документ, який би підтверджував або спростовував інформацію про загибель «Гіві». Але сама справа проти нього не закрита. Такий вихід з непростої юридичної колізії в цьому судовому процесі знайшов суд і його схвалюють правозахисники. Та обвинувачення ще має час на оскарження. Чи є перспективи у цієї справи і як судовий процес, який користувачі соцмереж називають «фейковим», може вплинути на імідж України?

«Закрити не можна розглянути» – у такій непростій ситуації опинився Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині, куди потрапила на розгляд справа проти бойовика «Гіві». У суді розповідають: провадження надійшло в травні минулого року, ватажка незаконного угруповання обвинувачують за кількома тяжкими статтями, серед яких і тероризм. У суді знали про його ймовірну загибель ще до надходження справи, однак, окрім повідомлень у ЗМІ, не мали жодного документа на підтвердження.

У суді пояснюють: ні сторона обвинувачення, ні захист упродовж майже року не надали свідоцтва про смерть або копії запису про смерть з органів РАГСу, отож закрити провадження проти «Гіві» не можна.

Паперовий бік справи: закрити не можна і судити не можна

Зрештою, у четвер, 5 квітня, на підготовчому засіданні суд вирішив повернути обвинувальний акт прокурору. Як пояснив суддя-спікер Мар’ян Мицак, у розпорядженні суду зараз є інформація з СБУ про загибель Толстих, однак офіційно силовики її не підтвердили. У такій ситуації суд не може закрити провадження, однак не може й продовжувати судовий процес.

«За даними обвинувачення, Толстих нібито проживає в місті Донецьку. Такі обставини свідчать про невідповідність обвинувального акту вимогам КПК, за яким в акті мають бути зазначені адреса, місце проживання обвинуваченого. А, за непідтвердженими даними, особа вже померла. Окрім того, в провадженні немає ніяких відомостей про оголошення особи в та міжнародний та міждержавний розшук, що давало би підстави для розгляду провадження за відсутності обвинуваченого, як того вимагає КПК», – сказав Мар’ян Мицак.

Якщо прокурор вважає, що він живий, – надайте інформацію, що він живий. Якщо вважає, що помер, – тоді про що взагалі йде мова?

Він також додав: метою судового розгляду є правосуддя, а «не судовий процес заради процесу».

«Необхідно, дійсно, або підтвердити цю смерть офіційно, або спростувати інформацію про смерть офіційно. Якщо прокурор вважає, що він живий, – надайте інформацію, що він живий. Якщо вважає, що помер, – тоді про що взагалі йде мова?» – каже суддя-спікер.

Тиждень на оскарження

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до відділу Головної військової прокуратури ГПУ, яка є стороною обвинувачення в цій справі, аби з’ясувати її позицію. З власних джерел Радіо Свобода стало відомо, що прокуратура планує оскаржувати рішення суду. На оскарження є 7 днів. Але якщо апеляційний суд залишить рішення павлоградських колег у силі, прокуратура буде змушена спростувати або підтвердити смерть «Гіві» офіційним документом.

Суд без наслідків?

Захисник обвинуваченого бойовика Дмитро Земницький – адвокат, призначений державою – рішення павлоградського суду вважає логічним. Каже: зі своїм підзахисним та його оточенням він не мав ніяких контактів і не може надати жодних даних.

Якщо навіть і буде обвинувальний вирок – кому від цього стане легше? Особа не понесе покарання

«Не розумію взагалі сенс цього судового процесу. Така патова ситуація. Інформацію про те, що він помер, не можна ані спростувати, ні підтвердити. В Україні документ про його смерть не можна отримати, а документи, видані в зоні АТО неіснуючими об’єднаннями, Україна і весь світ не визнають. Задіяно багато людей, судді, обвинувачення, і все це не буде мати жодних правових наслідків ні для кого. Судити людину без людини – це нонсенс. Тим більше, якщо навіть відбуватиметься заочний суд і буде обвинувальний вирок – кому від цього стане легше? Особа не понесе покарання… Я думаю, що законодавець мав би врегулювати це питання», – сказав Радіо Свобода адвокат.

«Павлоградський суд зробив правильно» – правозахисниця

Правозахисниця, директор програми USAID «Права людини в дії» Української Гельсінської спілки з прав людини Надія Волкова вважає, що суперечлива ситуація в суді виникла через відсутність в України досвіду притягнення до відповідальності за скоєння воєнних злочинів. Вона також вважає, що ситуація з «судом над мертвим Гіві» не вплине негативно на імідж України в світі.

Ситація з «Гіві» – це такий дзвіночок, що є проблема і її треба вирішувати

«Зараз вилазять такі нюанси, і ніхто не знає, як діяти, ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Всі намагаються триматись процедури, яка відома, але вона вже не актуальна, а нових стандартів ще немає. Тому й маємо такий хаос. Але Україна – не перша країна, яка це проходить. Це все пошуки якихось рішень. Ситація з «Гіві» – це такий дзвіночок, що є проблема і її треба вирішувати. Якщо ми вирішимо її професійно, то це вплине на імідж України позитивно», – сказала Радіо Свобода Надія Волкова.

Вона також зазначила, що головна відповідальність тепер лежить на правоохоронних органах і суді. «Павлоградський суд зробив правильно, подивимось тепер на рішення прокуратури», – додала правозахисниця.

30 березня стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликав на засідання обвинуваченого Михайла Толстих (командира угруповання бойовиків «Сомалі» на прізвисько «Гіві»), опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху Михайла Толстих, одного з ватажків бойовиків на прізвисько «Гіві». У Міноборони України тоді підтвердили смерть.

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