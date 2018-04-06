Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тисяч людей, повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Ще майже 40 тисяч озброєних людей складають два угруповання бойовиків на Донбасі, підтримуваних Росією. Тим часом українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни», заявив президент України Петро Порошенко. Ці та інші військові новини у програмі «Ваша Свобода» аналізуємо разом з співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником, військовим експертом Інститут Євро-Атлантичного співробітництва Ігорем Козієм та військовим експертом, співзасновником «Союзу учасників миротворчих операцій» Сергієм Грабським.

Ведучий: Віталій Портников