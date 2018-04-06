​У Львові обурені діями силовиків щодо керівника мистецького центру «Супутник»

Львів – У Львові слідчі поліції вручили сьогодні підозру з обранням запобіжного заходу керівникові мистецько-культурного центру «Супутник» (приміщення у комунальній власності міста) Олександрові Агашкову. 5 квітня його затримали поліцейські, підозрюючи у взятті хабаря у сумі 10 тисяч гривень. 10 квітня суд обиратиме запобіжний захід. Тим часом посадовці міськради, окремі міські депутати, різні громадські середовища у Львові обурені діями силовиків і називають це організованою провокацією.

Служба безпеки України у Львівській області повідомила, що її співробітники «викрили на хабарництві керівника одного з комунальних підприємств Львівської міськради та його заступника». «Посадовці хотіли отримати від підприємця 10 тисяч гривень за здачу йому приміщення в оренду для проведення культурно-масового заходу без укладання договору. Тобто, гроші за оренду мали піти їм у кишеню, а не до бюджету громади Львова», – заявили у спецслужбі.

Оперативники СБУ спільно зі слідчими поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівщини провели спецоперацію. За інформацією Нацполіції у Львівській області, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи). За словами речників СБУ і Нацполіції у Львівській області Олега Александрова і Світлани Добровольської у коментарі для Радіо Свобода, тривають слідчі дії.

Силовики затримали 5 квітня лише керівника арт-центру «Супутник» (колишній кінотеатр) Олександра Агашкова. Під час складання протоколу йому стало погано, і медики швидкої допомоги забрали чоловіка у лікарню. Зараз він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Олександр Агашков розповів Радіо Свобода, що опівдні 5 квітня до нього у кабінет увірвались представники СБУ, поліції і прокуратури одразу після того, як звідти вибіг чоловік, який нібито хотів взяти в оренду залу за 10 тисяч гривень.

«Почалась карусель із обшуками. Взагалі я бізнесу не веду, не здаю в оренду приміщення, пояснив, якщо хтось хоче допомогти закладові, то можна оплатити тільки за електроенергію. Молодий чоловік заявив на мене правоохоронним органам, що я з нього вимагав гроші, що він їх приніс. Ця людина пояснювала мені, що має намір взяти участь у житті культурної установи. Він приходив у «Супутник» кілька разів і його цікавила можливість проведення певних культурних заходів, хотів в оренду приміщення. Ніхто нічого з нього не вимагав», – говорить Олександр Агашков.

МАФ, гонитва за показниками чи реальний хабар?

Адвокат Олександра Агашкова Олег Мицик зазначив, що після перегляду відео, яке мають надати представники правоохоронних органів, можна буде конкретніше говорити про те, чи людина, тобто заявник у поліцію, підкинула гроші, чи поклала їх непомітно. Керівник «Супутника» пов’язує своє затримання і з тим, що ним зацікавились львівські силовики, з МАФом (мала архітектурна форма, тобто кіоск), що розташований поруч із «Супутником» і, за даними міської ради, там продають алкогольні напої дітям. Олександр Агашков і працівники мистецького центру з 2014 року домагаються закриття МАФу, досі триває судова тяганина. До власності цього кіоску має стосунок колишній правоохоронець, кажуть у мерії.

«Цей МАФ там без дозволів встановлений, ми маємо зафіксовано, як там дітям продають алкоголь. Цей МАФ по підроблених документах є об’єктом нерухомості. Але це не об’єкт нерухомості. Правоохоронні органи мають вже з’ясувати, чи пов’язувати цей факт із затриманням Олександра Агашкова. За 10 тисяч гривень у центрі Львова можна було орендувати зал, а чоловік, який звинувачує Агашкова, такі гроші пропонував за зал у районі Левандівки. До того ж цей чоловік, який ці гроші пропонував, не є тією людиною, яка щось у місті організовує з культурних заходів», – наголосив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами посадовця, колишній кінотеатр «Супутник» завдяки саме старанням Олександра Агашкова вдалося зберегти і він запрацював на Левандівці як мистецький центр. «Міській раді не зрозумілі дії силовиків, нам важливо, щоб все було прозоро і відкрито, хочемо знати, що дійсно є причиною затримання», – зауважив Андрій Москаленко.

Чи заради того, щоб зберегти МАФ, СБУ, поліція і прокуратура проводили спецоперацію? На це запитання сьогодні немає відповіді. Адвокат підозрюваного Олег Мицик наголошує, що, окрім кіоску, іншою причиною затримання керівника культурного центру може бути гонитва силових структур за показниками у розкритті злочинів, затримань за хабарництво.

«Це мега-провокація, це штучно придумана ситуація. Всі хочуть мати показники у своїй діяльності. Поліції треба розслідувати справу, прокуратурі підтримувати обвинувачення, оперативникам шукати. Всі три структури діяли спільно: оперативна операція – відділ СБУ, провадження – поліція, процесуальне керівництво – з боку прокуратури. У них є необхідність у викритті, і з тією метою моделюються кримінальні провадження. Навіть не виникло у силовиків запитання, чи заявник взагалі міг щось організувати, якийсь культурний захід», – каже адвокат.

Олександр Агашков до 10 квітня юридично вільний. Йому слідчі поліції висунули підозру за вимагання і отримання 10 тисяч гривень хабаря, і вже суд обиратиме запобіжний захід.