Радіо Свобода Daily: Великдень від сходу України до заходу

У вихідні та святкові дні хочеться відпочити і тілом, і душею. Тож цей огляд ми вирішили зробити дуже коротким, але й пізнавальним. Політику ж відкладемо до наступного разу.

Великдень у «східняків»

І поки Ви, ймовірно, смакуєте пасочки, ми запитаємо: чи знаєте Ви, що у східних регіонів України є свої орнаменти, які навіть повторюють у сусідній Росії? Чи здогадувались, чому західні писанки завжди з дрібними малюнками, а східні – з крупними? За якими ознаками зрозуміти – звідки писанка? Радіо Донбас.Реалії потрапило на майстер-клас від писанкаря Миколи Гончарука і не лише навчилось розписувати орнамент із рідних земель, але й розібралося, чому на сході крашанку зустріти на великодньому столі легше, ніж писанку.

Великдень у «західняків»

А у Львові православні, греко-католицькі та католицькі великодні традиції переплелись. У місті ще збереглась родинна традиція свята і панує особлива атмосфера. Тому на Великдень до Львова приїжджає багато туристів. Як готувались львів’яни до Великодня? Як Львів змінив ставлення до свята і традиції в родині серед переселенців із Криму та Донбасу, які переїхали у Львів? Розповідь про це за лінком.

280 предків

Далі про наше коріння. Історією свого роду вінничанин Віктор Долецький зацікавився у 2008 році: після однієї з великих родинних зустрічей він спробував скласти «родинне дерево» і зрозумів, що надто мало знає про своїх предків. Згодом пошуки привели його до архівів, з якими він відтоді не припиняє роботи. Наразі дослідникові вдалося дізнатися імена 280 своїх прямих предків. Та вже 6 років як захоплення пошуком інформації про предків переросло для Віктора у професію: тепер він допомагає іншим дізнаватися більше про рідних і наповнювати даними їхні «родинні дерева».

Мозок і нові клітини

І про таємниці, які досі приховує людський мозок. Можливість людського мозку продовжувати виробляти нові клітини протягом життя стала предметом значних суперечок серед науковців. Нове дослідження припускає, що мозок людини похилого віку насправді здатний робити це так само, як і в молодих людей. Такі відкриття можуть стати ключовими для розуміння процесу старіння мозку, щоб побороти низку захворювань, пов’язаних зі старінням. Про нові припущення вчених у завершальному матеріалі на сьогодні.

Цінуйте час, проведений із рідними!

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