Made in Belarus. У Києві стартує найбільша виставка білоруських виробників

Олена Литвинова

Білорусь займає товарні ніші, що звільнилися на українському ринку після відходу російських компаній через анексію Криму і війну на Донбасі.

10 квітня вперше за останні роки в Києві відкривається велика промислова виставка білоруських виробників. В експозиції буде представлено понад 50 підприємств з усіх секторів економіки – від машинобудування до косметики і туризму.

За словами організаторів, ця виставка має стати початком для проведення форуму регіонів України та Білорусі. Планується, що такий форум відбудеться в Гомелі в жовтні за участю обох глав держав – Петра Порошенка та Олександра Лукашенка. Підготовка до форуму двічі була головною темою телефонних розмов керівників України та Білорусі.

Іскорками виставки в Києві стануть розумні трактори, швидкісні ліфти і спортивний ралійний автомобіль МАЗ. Відвідувачі зможуть побачити автомобільні трюки і елементи екстремального керування.

У минулому році обсяг взаємної українсько-білоруської торгівлі перевищив 4 мільярди доларів з позитивним для Білорусі сальдо (понад 2 мільярди доларів). Але ці обсяги майже вдвічі нижчі за рівень 2012 року, коли товарообіг досяг 8 мільярдів доларів.

Після анексії Росією Криму та збройного конфлікту на Донбасі Україна поступово зменшує на своєму ринку кількість російських товарів і одночасно обмежує свої торгові контакти з Росією. У таких умовах для білоруських виробників відкрилась «кватирка» додаткових можливостей для просування своєї продукції на український ринок.

Тим часом Україна завдяки підписанню Угоди про асоціацію з Європейським союзом диверсифікує зовнішню торгівлю, збільшуючи свою присутність в країнах Європи.

Оригінал – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода