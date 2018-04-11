Хабарництво чи замовна справа? Депутати взяли на поруки керівника мистецького центру у Львові

11 квітня, згідно з рішенням Галицького районного суду Львова, керівника мистецько-культурного центру «Супутник», громадського активіста Олександра Агашкова взяли на поруки два народні депутати України. Також він не відсторонений від роботи і продовжує керувати культурною установою на Левандівці – житловому масиві Львова. 5 квітня цього року представники СБУ, поліції та прокуратури провели обшук у кабінеті Олександра Агашкова і висунули йому підозру у вимаганні і взятті 10 тисяч гривень хабаря за оренду залу.

Десятки громадських активістів, мешканців району, політики прийшли у суд, щоб захистити керівника мистецького-культурного центру Олександра Агашкова. Люди говорили про те, що не вірять, що чоловік, якого вони обрали директором центру «Супутник», а у 2014 році це була руїна колишнього кінотеатру, міг вимагати чи взяти хабар у сумі 10 тисяч гривень. Культурна установа перебуває у комунальній власності, але громада житлового масиву Левандівка на чолі з Олександром Агашковим її врятувала і не дозволила знести, як і забудувати парк, що поруч.

Однак 28 березня цього року молодий чоловік – Артем Степаненко – звернувся з заявою у поліцію і звинуватив Олександра Агашкова у вимаганні хабаря у сумі 10 тисяч гривень за оренду залу. 5 квітня заявник з’явився до керівника мистецького центру. Через кілька хвилин після нього у кабінет Олександра Агашкова увірвались представники СБУ, поліції та прокуратури і виявили в приміщенні 10 тисяч гривень. Силовики висунули керівникові центру підозру у хабарництві.

Слідчий поліції і прокурор просили суддю обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів або виплати застави у сумі понад 70 тисяч гривень. Заявника Артема Степаненка на судовому засіданні не було. Прокурор Львівської області Христина Олійник не відповіла на запитання Радіо Свобода, чим займається Артем Степаненко, чи організовує культурні заходи. У Львівській міській раді заявляють, що така людина взагалі невідома серед ініціаторів мистецьких дійств.

«Заявник (Артем Степаненко – ред.) є свідком у даній справі, триває досудове розслідування і, відповідно, відомості про дану особу долучені до протоколу допиту. Олександр Агашков підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання до 10 років позбавлення волі», – каже Христина Олійник.

Представники громади висловлюють переконання – справа замовна

П’ять громадських активістів, троє міських депутатів Львова і два народні депутати – Ігор Васюник та Ірина Подоляк – подали клопотання про взяття Олександра Агашкова на поруки. І Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття Агашкова на поруки народними депутатами. Згідно з судовим рішенням, Олександр Агашков не відсторонений від службових обов’язків.

«Суд передав мого підзахисного на поруки особам, які заслуговують на особливу довіру і кожен із них гарантував належну поведінку Олександра Агашкова. Приємно, що стільки багато львів’ян виявили бажання поручитись за людину. Але це лише початок і треба, щоб громада цікавилась справою у процесі збору доказів, бо лише контроль змусить правоохоронні органи працювати належним чином, щоб нам не підсували такі речі, за які соромно, і справді боролись з корупцією. А щодо експертизи 10 тисяч гривень. Світились чи не світились руки. Руки світяться завжди, бо провокатор завжди вітається, у нього спеціально змазані руки. А гроші можна кинути непомітно. Це ж яка мала бути у зруйнованому залі дискотека за 10 тисяч гривень. Це провокація і 13 квітня побачимо, чи буде цей захід», – наголосив адвокат підозрюваного Олег Мицик.

Звинувачення громадського активіста у хабарництві обурило багатьох мешканців житлового комплексу, де розташований центр «Супутник». Чимало з них відкрито говорили про те, що роками є охочі забудувати парк, знести будівлю мистецького центру, але його керівництво з представниками громади цього не дозволило і домагається відновлення меж парку.

«Я ніколи не брав хабарів і не візьму. Нам із бюджету місто не виділяє гроші на проведення заходів, ми самі платимо за електроенергію. Громада приносить у «Супутник» все необхідне для його функціонування. Чотири роки ми боремося із МАФом, що поруч мистецького центру, де дітям продають алкоголь. Мала архітектурна форма до березня 2015 року перебувала у типовій схемі розташування МАФів, але ми домоглись її виключення. Її власник оформив право власності на «об’єкт нерухомості», який кран легко підняв і переніс у бік із місця, де розташовані комунікації. Тобто, це не є об’єкт нерухомості», – наголосив Олександр Агашков.

Нацполіція щодо Олександра Агашкова відкрила кримінальне провадження за частиною 3, статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи). Слідство триває і будуть призначені численні експертизи.