Трамп розкритикував NYT за статтю про його виступ у Пінчука

Президент Дональд Трамп у Twitter спростував обставини свого виступу на конференції, організованій Віктором Пінчуком в Україні в 2015 році, про які повідомляло видання The New York Times.

«Недолуга New York Times написала ще одну фальшиву історію, – заявив Трамп у Twitter. – Політичний консультант Даґ Шон, а не український бізнесмен, звернувся до мене з проханням про коротку промову телефоном (Skype) на події Даґа в Україні. Я дуже позитивно поставився до України – а це ще одна неправдива негативна новина стосовно Росії».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори, зацікавився виплатою 150 тисяч доларів у фонд Трампа з боку Пінчука.

За даними The New York Times, пожертва українського бізнесмена-магната Віктора Пінчука до фонду Дональда Трампа, стала найбільшою, отриманою фондом в 2015 році від будь-кого, крім самого тодішнього кандидата в президенти США.

«Слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. Отож, компанія передала документи про пожертвування в розмірі 150 тисяч доларів, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві», – пишуть Майкл Шмідт та Меґґі Габерман у статті в газеті NYT.

За повідомленнями видання, виступ у вересні 2015 року було організовано через юриста Трампа Майкла Коена, дім якого в понеділок обшукали агенти ФБР.