13 квітня суд у Чернігові має розглянути питання про подовження арешту «білоруському шпигуну»

Олена Литвинова

13 квітня з 9-ї години ранку в Чернігівському районному суді Чернігівської області розглядають справу громадянина Білорусі Юрія Політики, обвинуваченого в зборі секретної інформації в Україні на користь іноземної держави.

12 лютого суд у Чернігові оголосив перерву, щоб знайти перекладача білоруської мови, 27 березня на засідання не прийшов перекладач, 5 квітня суд відхилив клопотання про відвід колегії суддів.

13 квітня суд повинен розглянути питання про подовження арешту Юрію Політиці, оскільки термін попереднього рішення про тримання його під вартою закінчується 14 квітня.

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Адвокат Тарас Герелюк ще 5 квітня повідомив, що захисники Юрія Політики вже ознайомилися з матеріалами його кримінальної справи в повному обсязі. Матеріали викладені в трьох томах на 623 сторінках. До кримінальної справи також долучені матеріали на електронних носіях загальною тривалістю близько 40 годин, в тому числі записи моменту затримання, а також негласних слідчих дій, які проводилися слідчими до затримання.

За його словами, судді на минулому засіданні не почали процедуру розгляду, відповідно до українського законодавства, обвинувального акту, пред’явленого Юрію Політику. «Це і є предмет розгляду на підготовчих засіданнях», – додав він.

Перед початком першого судового засідання Юрій Політика у коментарі Радіо Свобода заявив, що в обвинувальному акті немає чіткого визначення країни, для якої він нібито збирав секретну інформацію.

«Все звинувачення базується на тому, що я працював в російському «ВТБ-Банку». Тому спочатку звинуватили в роботі на Росію, а потім і Білорусь», – стверджує він.

Юрія Політику затримали в червні 2017 року на українському прикордонному пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю. Під час затримання, за даними слідчих, в його телефоні був знайдений зашифрований файл з картою розміщення військових підрозділів в зоні антитерористичної операції на Донбасі і планом наступальної операції «Шторм».

За півроку до затримання спецслужби України стежили за всіма контактами і переміщеннями Юрія Політики в Чернігові. Справа проти білоруса була відкрита на підставі заяви військовослужбовця Дмитра Острика, який зараз перебуває в зоні антитерористичної операції на Донбасі. За словами Юрія Політики, він познайомився з Дмитром Остриком в громадській організації «Північ», яка допомагала прикордонникам охороняти державний кордон України. Білорус хотів працювати волонтером в цій організації.

Юрію Політику загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років з конфіскацією або без конфіскації майна.

Українські експерти висловлювали думки, що справа затриманого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка є відповіддю на затримання білоруського громадянина в Чернігові. КДБ Білорусі спростував такі припущення.

Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачений у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері». Сьогодні, 12 лютого, стало відомо, що у Білорусі уже призначили судове засідання у справі Шаройка.

Оригінал – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода