«Самовизначення кримськотатарського народу ‒ це природне право» ‒ Арсен Жумаділов

В Україні продовжують працювати над проектом змін до Конституції, який би передбачив створення кримськотатарської національно-територіальної автономії в деокупованому Криму. Ще в травні 2016 року президент Петро Порошенко ініціював створення робочої групи з цього питання в межах конституційної комісії. Російська влада півострова цю ідею розкритикувала.

18 травня 2017 року, в чергову річницю депортації кримських татар Петро Порошенко повідомив, що готовий внести до Верховної Ради законопроект про конституційні зміни статусу Криму, як тільки такий документ буде остаточно підготовлений. Однак деякі українські політики, зокрема лідер Радикальної партії Олег Ляшко, послідовно виступають проти цього.

Радник голови Меджлісу кримськотатарського народу Арсен Жумаділов припускає, що найближчим часом проект змін до Конституції не потрапить до Верховної Ради.

До 18 травня у нас буде узгоджений текст на рівні робочої групи, який ми винесемо на обговорення конституційної комісії

‒ Є цілісний текст проекту змін, він готовий до розгляду на всіх рівнях: і на рівні робочої групи, і конституційної комісії, і Верховної Ради України. Зараз він є на рівні робочої групи, яка засідає фактично щотижня. Станом на 18 квітня були затверджені деякі статті, щодо деяких статей залишилися запитання. Над цим ми продовжимо працювати і наступного тижня. На жаль, не всі члени робочої групи справно відвідують засідання, зокрема деякі народні депутати чомусь ігнорують наради. З урахуванням усіх цих нюансів я можу припустити, що до 18 травня у нас буде узгоджений текст на рівні робочої групи, який ми винесемо на обговорення конституційної комісії.

Арсен Жумаділов підкреслює, що засідання робочої групи відбуваються у відкритому режимі і що їх може відвідати будь-який охочий. Радник голови Меджлісу називає головну та принципову тезу з поправок.

Самовизначення кримськотатарського народу ‒ це природне право

‒ Одна з уже узгоджених позицій щодо Криму ‒ це те, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні. Коли йдуть спекуляції на тему, чи варто давати автономію Криму, це наслідок неправильної постановки питання. Правильна постановка звучить так: ви підтримуєте самовизначення кримськотатарського народу в складі України чи ні? Якщо хтось із українських політиків відповість «ні», то мені цікаво було б подивитися на такого політика. Тому самовизначення кримськотатарського народу ‒ це природне право, і те, що воно реалізується в складі цілісної України, ‒ це величезний успіх для всіх нас. Це інструмент для деокупації, про що ми говорили й раніше.

Радіослухачі з Криму розділилися в оцінках перспектив кримськотатарської національної автономії:

«Крим вже остаточно «повернувся» до складу Росії і тут перебуватиме!»

«Є хороше українське прислів'я: козак думкою багатіє. Ви спочатку спробуйте повернути Крим в Україну, а потім ухвалюйте якісь закони. А то якийсь блеф виходить!»

«Ось це натужне бажання стверджувати, що Крим ‒ «Росія навічно», це саме розуміння того, що вони взяли чуже, і рано чи пізно запитання доведеться поставити. Так що я вважаю, потрібно робити те, що треба, і або пан, або пропав».

Арсен Жумаділов нагадує, що Крим не вважається російським у всьому цивілізованому світі.

‒ Мене неприємно дивує, коли колонізатори, що заселили нерідну їм землю, витіснили звідти корінний народ і залишили його в стані меншини, сьогодні розповідають, хто правий, хто не правий. Юрисдикцію України над усією її територією, визнану відповідно до міжнародного права, ніхто в міжнародному співтоваристві не заперечує, разом з Кримом і усім Донбасом. Відповідно, Україна як суверенна держава має повне право ухвалювати рішення щодо своїх територій ‒ точно так само, як щодо окремих районів Донецької та Луганської областей. Так, де-факто Крим сьогодні не підконтрольний Україні, але завтра-післязавтра буде така ситуація, коли всі світові лідери посадять Росію за стіл переговорів і вирішать кримське питання на користь територіальної цілісності України. На той час право кримськотатарського народу на автономію буде залагоджене.

Виконавчий директор українського Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос робить висновок, що знайти внутрішній консенсус у питанні самовизначення кримських татар Україні ще належить.

Автономія додасть певної поваги позиції Києва в очах тюркських і арабських країн

‒ Ця автономія додасть певної поваги позиції Києва в очах тюркських і арабських країн. Однак варто розуміти, що це внутрішня справа України, і не треба чекати якоїсь більш істотної реакції. Тим часом я не можу сказати, що у нас є консенсус щодо питання кримськотатарської автономії. Позиції різні й часто ґрунтуються на необізнаності. Деякі сприймають це в алармістських тонах. Дискусія в експертному середовищі триває. Власне, ключове питання ‒ це питання довіри та рівного доступу до ресурсів різних етнічних груп в умовах реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення. Я думаю, що це питання розвитку нашої країни.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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