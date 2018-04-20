19 квітня в Україні відбулося робоче засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників штабів. Близько 70 вищих офіцерів із країн НАТО разом із українськими військовими обговорювали ситуацію щодо безпеки в Україні та Європі, мова йшла про допомогу Україні. Тим часом колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв'ю журналу «Новое время» заявив, що процес приєднання України до НАТО – складний і довгий. На його думку, у НАТО немає бажання скорочувати цей шлях для України до тих пір, поки російські війська перебувають на Донбасі і в Криму. Натомість росіян продовжують лякати натовськими військами. Голова комісії Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков вчергове заявив, що Захід планує включити Україну в НАТО, а згодом і розмістити на її території систему протиракетної оборони. Наскільки близько Україна до НАТО у програмі «Ваша Свобода» говорять в.о. начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ Валентин Левчик, заступника начальника Генштабу ЗСУ Леонід Голопатюк, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Ведучий: Віталій Портников