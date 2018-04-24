Перемога «майдану» у Вірменії: наслідки для Росії та України

Президент Вірменії Армен Саркісян відправив у відставку уряд країни після того, як прем'єр Серж Сарґсян унаслідок кількаденних протестів опозиції в Єревані залишив посаду. На відміну від подій чотирирічної давнини в Україні, реакція Росії на протести у Вірменії була стриманою. Жодних перлів про «печеньки Держдепу», нібито підготовку Заходом вірменських бойовиків-опозиціонерів та іншої нісенітниці пропагандистські ЗМІ Росії цього разу собі не дозволили… Чому Москва так себе поводить щодо Вірменії? Чому цього разу немає волань про шкоду «кольорових революцій», «криваву хунту», повалення «легітимного» лідера Сарґсяна? Чому він погодився? Перемога «майдану» у Вірменії – поразка чи насправді перемога Путіна? Якими є наслідки подій у Вірменії для України? Про все це у програмі «Ваша Свобода» говорили колишній посол України у Вірменії Олександр Божко, експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов і директор Аналітичного центру з глобалізації та регіональної співпраці у Вірменії Степан Григорян.