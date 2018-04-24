На тлі подій у Вірменії Лукашенко відмовився від ідеї конституційного референдуму

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у щорічному зверненні до парламенту відмовився від ідеї конституційного референдуму, посилаючись на протести у Вірменії, що призвели до відставки голови уряду Сержа Сарґсяна, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Я ніколи не поставлю народ перед вибором зміни конституційних основ держави під якусь особистість. У цьому нас переконує приклад Вірменії, – сказав Лукашенко. – Якщо вже під когось треба було змінити Конституцію, треба було чесно поступити. Ми на це пішли, коли зняли обмеження на кількість термінів обрання президентів».

«Навіщо ламати країну під особистість. А якщо потім особистість зламається?», – додав Лукашенко, говорячи про конституційну реформу у Вірменії, де президентську республіку змінили на парламентську.

За словами білоруського президента, він говорив про це і з колишнім президентом Вірменії Сарґсяном: «Вірменія перебуває з нами в союзі, це не чужа нам країна. Нам треба запитати, чим ми новому уряду зможемо допомогти».

Про підготовку референдуму в Білорусі, який поміняв би обсяг повноважень гілок влади, раніше заявляв і сам Лукашенко, і голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина.

24 квітня Лукашенко сказав, що доручив суддям Конституційного суду Білорусі разом зі вченими та юристами-практиками в «спокійному режимі» разом з парламентаріями підготувати відповідні пропозиції.

«Треба працювати, щоб потім, коли прийде час запропонувати підходи для майбутнього Білорусі», – сказав Лукашенко, але визнав, що наразі такий час ще не прийшов.

Білорусь і Вірменія входять до Євразійського економічного союзу разом із Росією і Казахстаном.

23 квітня нещодавно призначений прем’єр-міністром колишній президент Вірменії Серж Сарґсян оголосив про відставку після масових протестів проти його призначення, що тривали 11 днів.

Восени 2015 року Лукашенко, який керує Білоруссю від 1994 року, вкотре переміг на виборах, які критикувала опозиція.