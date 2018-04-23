Обов'язки прем'єра Вірменії виконуватиме Карен Карапетян

Виконуючим обов'язки глави уряду Вірменії став перший віце-прем'єр-міністр країни Карен Карапетян. Рішення про це ухвалили на позачерговій сесії уряду республіки.

«З урахуванням неможливості виконання обов'язків прем'єр-міністра Сержем Сарґсяном на підставі заяви останнього про відставку і в установленому порядку виконувачем обов'язків глави уряду став перший віце-прем'єр Карен Карапетян», – йдеться в повідомленні прес-служби уряду Вірменії.

Карапетян був прем’єром країни з 13 вересня 2016 року до 9 квітня 2018 року. Потім до 17 квітня він виконував обов’язки голови уряду.

23 квітня прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі масових протестів проти його призначення головою уряду.

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.

Протести почалися незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.