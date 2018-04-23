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23 Квітень 2018, Київ 22:05
Новини | Міжнародні

Президент Вірменії відправив уряд у відставку

Президент Вірменії Армен Сарґсян підписав указ про відставку уряду

Президент Вірменії Армен Сарґсян підписав указ про відставку уряду країни. Про це повідомляє сайт президента республіки.

«Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду», – йдеться в указі, підписаному президентом.

23 квітня прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі масових протестів проти його призначення головою уряду.

Виконувачем обов'язків глави уряду Вірменії став перший віце-прем'єр-міністр країни Карен Карапетян. Рішення про це ухвалили на позачерговій сесії уряду республіки.

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.

Протести почалися незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

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