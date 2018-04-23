Президент Вірменії відправив уряд у відставку

Президент Вірменії Армен Сарґсян підписав указ про відставку уряду країни. Про це повідомляє сайт президента республіки.

«Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду», – йдеться в указі, підписаному президентом.

23 квітня прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі масових протестів проти його призначення головою уряду.

Виконувачем обов'язків глави уряду Вірменії став перший віце-прем'єр-міністр країни Карен Карапетян. Рішення про це ухвалили на позачерговій сесії уряду республіки.

Напередодні на багатотисячному мітингу опозиції його учасники вирішили проводити мирні акції громадянської непокори щодня, а щовечора збиратися на площі Республіки незалежно від того, скільки людей затримає поліція. За офіційними даними, 22 квітня в Єревані затримали понад 200 людей. Внаслідок сутичок демонстрантів із поліцією в лікарні доправили 15 людей.

Протести почалися незадовго до призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.