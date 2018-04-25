Арештованому на кордоні білорусько-українському журналістові, який працював у зоні АТО, загрожує 6 років ув’язнення

Під час перетину українсько-білоруського кордону білоруська міліція затримала журналіста й блогера Дмитра Галка, білоруського громадянина, який останнім часом жив і працював в Україні, висвітлював події в зоні АТО на Донбасі.

Наразі інформації про те, що йому пред’явлене офіційне звинувачення, немає, але відомо, що Галка підозрюють у насильстві стосовно співробітника правоохоронних органів.

Затримання на кордоні

Дмитро Галко їхав 22 квітня потягом Львів – Могильов. На українсько-білоруському кордоні зв’язок з ним пропав, цілий день родичі нічого не знали про нього. Ближче до півночі з бюро реєстрації нещасних випадків батькам Дмитра, які мешкають під Мінськом, повідомили, що їхній син перебуває у відділку міліції Столінського району Брестської області. Потім його перевели в місцевий ізолятор тимчасового утримання.

У Столінській районній управі міліції Радіо Свобода лише підтвердили факт затримання Галка, відмовившись від подальших подробиць.

Акаунт Дмитра Галка у Фейсбуку наразі видалений.

У Слідчому комітеті Білорусі Радіо Свобода повідомили, що проти Дмитра Галка порушено кримінальну справу за звинуваченням у скоєнні злочину за статтею 364 КК Білорусі (Насильство щодо співробітника органів внутрішніх справ).

«Цей громадянин перебував у розшуку і, за інформацією МВС, був затриманий. Після доставлення затриманого в установленому порядку для проведення слідчих дій додатково буде повідомлено про процесуальні рішення по справі», – заявили в управлінні Слідчого комітету по Мінську.

Тепер батько Дмитра Микола Галко домовляється про залучення в справу адвокатів, через яких можна буде отримати більше інформації. Але виходячи з того, що Дмитра не відпустили, він вважає, що його перевезуть у Мінськ і залишать у слідчому ізоляторі.

Хто такий Дмитро Галко?

Дмитру Галку 38 років, він працював у багатьох незалежних білоруських ЗМІ, серед останніх місць його роботи в Білорусі був заснований Павлом Шереметом опозиційний сайт «Белорусский партизан», який минулого року потрапив під блокування в Білорусі.

Дмитро Галко був також позаштатним автором кількох українських ЗМІ, зокрема англомовного видання Kyiv Post. З 2014 року Галко здійснив багато відряджень на Донбас, писав про російсько-українську війну.

У квітні 2014 пережив полон проросійських бойовиків у Слов'янську.

Публікація Галка для мінського тижневика «Новы час» «Кіборги» – хлопці з сусіднього двору» отримала престижну премію Білоруської асоціації журналістів «Вільне слово».

За серію матеріалів з Донбасу Галко також став лауреатом премії імені Світлани Наумової в номінації «Журналістика».

Останнім часом Галко жив в Україні, у Маріуполі, він одружився з українкою Юлією Гаркушою, з якою виховує 2-річного сина Нестора.

В Україні Галко продовжував працювати журналістом, писав статті, допомагав у роботі західних кореспондентів.

У Білорусі в Галка залишилися двоє синів від попередніх одружень, Андрій та Ян.

У чому звинувачують і що загрожує

У листопаді 2017 року у мінську квартиру, де мешкав Галко, де був розташовуваний сервер сайту "Белорусский партизан", у якому працював Дмитро, увірвалася міліція. Приводом став конфлікт журналіста з дільничним, який раніше прибув за цією адресою через скарги сусідів на гучну музику: в той день син Дмитра Галка Ян святкував день народження. У міліції стверджують, що Дмитро Галко напав на дільничного.

За версією міліції, у Галка стався конфлікт з міліціонерами, в результаті якого був розбитий мобільний телефон співробітника. Дмитро Галко стверджував, що тільки тримав міліціонера за руку. Участь у бійці він заперечував і казав, що пов’язує міліцейський рейд зі своєю професійною діяльністю. Пізніше відбувся адміністративний процес проти Галка, журналіста покарали за нецензурну лайку. Він сподівався, що на цьому інцидент вичерпаний.



Незабаром після інциденту Дмитро Галко та його син Ян виїхали з Білорусі в Україну. Незважаючи на те, що, як повідомляли ЗМІ, на нього нібито завели кримінальну справу за насильство проти міліціонера, Дмитро вирішив повернутися в Білорусь. Але, за словами Миколи Галка, точної інформації про кримінальну справу в сім'ї не було:

«Тут у нього нічого не було, ні повісток, ні дзвінків. До нас теж ніхто не дзвонив і нічого не надсилав, а він же в нас прописаний. Відомостей про те, що на нього було заведено кримінальну справу, не було», – сказав Радіо Свобода батько Дмитра Микола Галко.

Він не виключає, що справа проти його сина вмотивована політичними причинами, оскільки Дмитро працював у опозиційних президенту Лукашенку інтернет-ЗМІ.

Дмитро Галко на початку 2000-х зареєструвався як індивідуальний підприємець, але нічого в бізнесі не зробив. Проте цього року йому прислали рахунок на оплату податків на 900 білоруських рублів (450 доларів США).

«Ось він і сказав, що збирається приїхати і розібратися з цим. Казав також, що неможливо так жити, постійно ховаючись», – каже батько.

Але Дмитра на білоруській території відразу затримали за підозрою в нападі на співробітника міліції. За цією статтею Кримінального кодексу йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Публікації про Дмитра Галка на сайті Української та Білоруської служб радіо Свобода.

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