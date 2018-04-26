Рівно 30 років тому – 26 квітня 1988 року – на майдані Незалежності (тоді площі Жовтневої революції) відбулася перша в УРСР несанкціонована демонстрація. І присвячена вона була Чорнобильській катастрофі.

Організатори – Український культурологічний клуб – підготували транспаранти: і екологічні – «Ні майбутнім Чорнобилям!», «Геть АЕС з України!», «Не хочемо мертвих зон», «Промисловість, землю, воду – під екологічний контроль», і політичні – «Вся влада Радам!», «Гласність в Україну!».

Чоловіків почали заримувати ще на підходах до площі. Але до тих, хто лишився (переважно жінок) почали долучатися перехожі. Всього зібралося понад 100 людей. Вони взяли один одного попід руки, утворивши ланцюг. Бо кремезні молодики в цивільному почали стягувати демонстрантів з помосту, видирати з рук і шматувати їхні плакати.

Більшість затриманих відпустили з відділків міліції вже ввечері. А одного з лідерів УКК, Олеся Шевченка, який вголос зачитував статтю Конституції про право на зібрання та мітинги, затримали на 15 діб. Його примірник «Конституції» вирвали з рук і порвали міліціонери.

Наступного дня в київських газетах з’явилося невеличке повідомлення міського управління внутрішніх справ про те, що 26 квітня купка хуліганів порушувала громадський порядок на площі Жовтневої революції і заважала підготовці площі «до улюбленого всенародного свята Першого травня».

Та вже восени того ж 1988-го перший легальний мітинг на площі перед Республіканським стадіоном у Києві зібрав під екологічними гаслами понад 40 тисяч киян. Вони дружно скандували:«Хай живе КПСС на Чорнобильській АЕС!».

Зі спогадів очевидців та організаторів