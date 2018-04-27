​Ро Ханна є «зіркою» путінських медіа – екс-посол про лист 57 конгресменів США щодо України

Гості програми «Ваша Свобода»: Антон Геращенко, народний депутат України; Юрій Щербак, колишній посол України в США та Ізраїлі.

57 американських конгресменів підписали лист-звернення до Державного департаменту США, в якому Польщу і Україну звинувачують у фінансуванні антисемітизму. Конгресмени вимагають дипломатичного тиску на ці країни. Під «фінансуванням антисемітизму» і «прославленням нацистських колаборантів» конгресмени мають на увазі інформаційну кампанію, присвячену Українській повстанській армії, перейменування вулиць українських міст на честь Степана Бандери та Романа Шухевича, а також діяльність, за їхнім визначенням, «неонацистського батальйону «Азов», який, на їхню думку пов'язаний з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Віталій Портников: Пане Геращенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно був у США. Ви були разом з ним у цій делегації. Ви не встигли повернутися, я сказав би, і такий «лист щастя». Як ви це поясните? Тому що у цьому листі немає інших політичних прізвищ.

(Повна версія програми)

Лобісти лобіюють – хтось інтереси України, хтось Польщі, хтось Росії. Ця кампанія була зроблена, щоб дискредитувати позиції України у світі і в Америці.

​Антон Геращенко: Американський парламент – така організація, в якій кожен може прийти і сказати: давайте підпишемо той чи інший лист. Є лобісти, які лобіюють – хтось інтереси України, хтось інтереси Польщі, хтось інтереси Російської Федерації. Я не виключаю, що ця кампанія була зроблена, щоб дискредитувати позиції України у світі і в Америці.

На жаль, і американські конгресмени, як і багато моїх колег по парламенту, підписують багато документів, навіть не читаючи їх.

По-друге, якщо американські конгресмени будуть судити, чи є Бандера чи Шухевич героєм або не героєм, то є думка, наприклад, про те, коли американці бомбардують мирні зібрання в Афганістані, гинуть люди в лікарні (наприклад, 20 людей або 100 людей у святковій процесії), або загинули десятки тисяч людей, наприклад, у В’єтнамі…

Якщо в Україні вважає хтось, що у нас повинні бути інші прізвища героїв, то це наша справа

Іменами ж генералів, які бомбардували В’єтнам, названі авіаносці, вулиці в містах Америки. Тоді в’єтнамці казатимуть: ви називаєте іменами людей, які вбивали в’єтнамців, і робите з них героїв! Якщо американці хочуть людину, яка, наприклад, віддавала накази бомбардувати Хіросіму і Нагасакі, називати своїм героєм – це їх право. Якщо в Україні вважає хтось, що у нас повинні бути інші прізвища героїв, то це наша справа.

Давайте краще допомагати Україна Америці, а Америка Україні там, де нам потрібна взаємна допомога, наприклад, у боротьбі з Росією.

– Пане Щербак, як Україна повинна реагувати на такі речі? Можливо, ми недостатньо працюємо з американськими конгресменами?

Можна скласти величезний список дивацьких і абсурдних резолюцій, підписаних американськими конгресменами під впливом їхнього лобі, за гроші можна замовити будь-що

​Юрій Щербак: Надавати великого значення цьому не можна, тому що можна скласти величезний список абсолютно дивовижних, дивацьких і абсурдних резолюцій, підписаних американськими конгресменами під впливом їхнього лобі, тому що за гроші можна замовити будь-що.

57 конгресменів – це невелика група порівняно. Я не думаю, щоб нормальні люди, які працюють у Держдепартаменті, негайно кинулися і якісь організували заходи супроти України. Тому що ситуація відстежується дуже ретельно.

Я регулярно знайомлюся з матеріалами Українського інституту юдаїки, очолюваного великим і видатним діячем Леонідом Фінбером. Вони весь час моніторять ситуацію з антисемітизмом в Україні і показують, що випадки антисемітизму поступово зменшуються в Україні, починаючи з 2013 року, і сам по собі рівень антисемітизму в Україні є одним найнижчих серед країн Європи. У Франції набагато вищий рівень антисемітизму.

Некваліфіковані і неграмотні ці пани. Особливо Ро Ханна. «Зірка» путінських медіа

Працювати з Конгресом треба, але треба в інших випадках, таких як надання летальної зброї Україні, прийняття фінансової допомоги і так далі. Абсолютно некваліфіковані і неграмотні ці пани. Особливо Ро Ханна. Він зараз «зірка» путінської преси, путінських медіа. Таке враження, що ця людина і кілька людей, які його оточують, ведуть гібридну війну з Україною.

Можливо, вони запізнилися і готували цю всю справу перед приїздом Авакова. Коли я був послом, обов’язково на візити реагували таким чином – нам викидали якусь «дохлу кішку» перед візитом президента чи того чи іншого міністра.

– Тема «Азову» весь час існує в українсько-американських взаєминах...

Російська пропаганда «вєщаєт», у кожній квартирі Russia Today. Зробили дуже негативне сприйняття України, українських підрозділів на Заході

​Антон Геращенко: В «Азові» більшість навіть говорить російською, багато хто не знає української, але готові загинути за Україну. Усіх, хто готовий загинути за нашу Україну і боротися за неї, ми повинні підтримувати. Російська пропаганда «вєщаєт» у кожному готелі, у кожній квартирі через канал Russia Today. Вони зробили дуже негативне сприйняття України, українських підрозділів на Заході.

– Пане Геращенко, втомленості ви не почули у ваших американських співрозмовників від цієї постійної необхідності підтримувати саме українсько-російську частину конфлікту, весь час про це розмовляти, не очікуючи результатів, шукати якихось домовленостей з українською владою?

Усі зустрічі з Аваковим проходили в атмосфері взаємоповаги і довіри

– Усі зустрічі з міністром внутрішніх справ Аваковим проходили в атмосфері взаємоповаги і довіри. Це перший візит міністра внутрішніх справ України за всю історію незалежності України до США і перше підписання офіційних меморандумів з ФБР, з Агентством по боротьбі з наркотиками, в яких зазначено про необхідність плідної, тісної співпраці у справі боротьби з організованою міжнародною злочинністю.

І це були політичні зустрічі з двома заступниками керівництва Держдепу. Всі зустрічі були на найвищому рівні. Наша делегація відвідала департамент поліції Вашингтона, академію ФБР у місті Куантико і поліцейську академію у місті Хьюстон. Ніякої втоми у спілкуванні з представниками Держдепу не було. Нам потрібна зараз допомога американців, щоб вони заблокували будівництво газопроводу «Північний потік-2». Шанс такий є.

Конгресмени розуміють, що не все так просто. У самих американців демократія будується вже 240 років і ще до кінця не побудована, що в Америці ще 50 років тому люди з іншим кольором шкіри ходили в інші туалети і їздили на інших автобусах, а право голосувати вибивали собі зі зброєю. Щодо корупції, то 15 років тому керівник фракції республіканців у Конгресі був притягнутий до відповідальності за корупцію.

«Кейс Манафорта». Ми готові допомагати, але візит Авакова додасть нового поштовху цим відносинам

А взагалі є «кейс Манафорта». Я кажу пані послу Марі Йованович: давайте разом викриємо всю цю корупційну схему між Україною і Америкою – американський громадянин Пол Манафорт брав гроші в українських олігархів, щоб корумпувати американських політиків. Ми готові допомагати, але, на жаль, дуже багато звернень з цього питання не бачимо. Думаю, що візит Арсена Авакова додасть нового поштовху цим відносинам.

Один із дуже конкретних результатів нашого візиту – домовилися, що американці розглянуть питання про розміщення в Києві своїх представників від ФБР. У нас і так ФБРівці є на постійних засадах, але це буде підвищене представництво, матимуть більше повноважень і швидше реагуватимуть на наші запити. Крім того, домовилися, що буде відкрито офіс американського Агентства по боротьбі з міжнародним наркотрафіком. Зараз йде зв'язок через їхній варшавський офіс.

До речі, ми хочемо, щоб з нашого департаменту кібербезпеки один представник був у Вашингтоні на постійних засадах і мав доступ до американського Центру по боротьбі з кіберзлочинами, з якого відслідковують кіберзлочини по всьому світу.

Україна стала для росіян майданчиком для випробування нових технологій агресії у кіберпросторі. Ми їм дали гідну відсіч

Те, що саме проти України була скоєна масштабна кібератака з запуском так званого вірусу «Petya», дало дуже великий поштовх, що в Україну зараз приїжджають (це негласно) експерти і запитують, як боротися з тим, коли одна країна використовує хакерів і свої спецслужби, щоб покласти комп’ютерну систему іншої країни. Україна стала для росіян майданчиком для випробування нових технологій агресії у кіберпросторі. Ми їм дали гідну відсіч.